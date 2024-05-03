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中国人民银行：一季度末我国科技型中小企业获贷率为47.9%

2024年05月03日13:43 | 来源：新华社
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中国人民银行日前发布的数据显示，2024年一季度末，获得贷款支持的科技型中小企业21.73万家，获贷率为47.9%，比上年末高1.1个百分点。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，一季度贷款支持科创企业力度较大。一季度末，科技型中小企业本外币贷款余额2.7万亿元，同比增长20.4%，比同期各项贷款增速高11.2个百分点。

此外，数据显示，一季度末，获得贷款支持的高新技术企业22.24万家，获贷率为55.4%，比上年末高1.2个百分点；高新技术企业本外币贷款余额14.84万亿元，同比增长13.6%，比同期各项贷款增速高4.4个百分点。（记者吴雨）

(责编：王静、杨光宇)
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