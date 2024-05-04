原标题：2024年全球青年领军者启动招募

5月4日，2024年全球青年领军者启动招募，作为正式嘉宾参加于11月上旬召开的2024年世界互联网大会乌镇峰会。

2023年，全球青年领军者计划首次面向全球开展招募，吸引近60个国家和地区的优秀青年报名。来自14个国家和地区的18位入选者受邀参加2023年世界互联网大会乌镇峰会，在青年与数字未来论坛发言，并与互联网领军人物进行深度互动交流。

全球青年领军者计划是什么？

“全球青年领军者计划”是世界互联网大会国际组织于2023年创设的常态化活动品牌。定期遴选全球互联网领域优秀青年，紧跟互联网技术、产业、治理等前沿趋势，围绕“会、学、研”开展青年系列活动，搭建青年互学互鉴的国际交流合作平台。

“会”（论坛）：在每年乌镇峰会上举办全球青年领军者论坛，邀请全球青年领军者代表以及其他杰出青年就互联网发展治理热点议题发表演讲，搭建青年发声平台；

“学”（培训）：在不同国家和地区组织高端研学培训项目，邀请全球互联网政商学领军人物授课，提升青年数字技能与素养，培养青年领军者的全球视野和领导力；

“研”（研究）：结合互联网技术、产业、治理等全球热点议题设计研究课题，组织青年开展研究。依托大会国际组织工作组机制，为国际共识形成、国际规则制定等工作贡献青年智慧。

加入全球青年领军者计划能获得哪些机会？

作为正式嘉宾参加于11月上旬召开的2024年世界互联网大会乌镇峰会。

在2024年乌镇峰会青年论坛发言。

可申请获得乌镇峰会组织方提供的往返机票及会议期间免费食宿。

享有在乌镇峰会期间与世界互联网大会国际组织高层领导，以及其他国际组织、各国政府、全球互联网领军企业高级别参会代表和知名专家学者深入交流机会。

获得世界互联网大会全球青年领军者荣誉证书。

受邀参加世界互联网大会其他常态化活动，以及全球青年领军者计划系列活动。

优先享有在大会国际组织工作的机会。

加入全球青年领军者计划需要什么条件？

年龄在45周岁以下。

在下列互联网、信息通信技术等相关领域取得一定成就：

政策领域。或在政府部门任职，在本国互联网政策制定和行业管理等方面具有丰富工作经验；或在互联网相关国际组织任职，具有丰富国际交流合作经验，深度参与互联网国际规则制定，积极推进互联网治理进程。

商业领域。担任互联网领军企业负责人或高级别管理人员；担任互联网初创企业创始人或负责人，具有较强领导力、创新力、影响力。

研究领域。在互联网技术、产业和治理等研究领域取得一定成就，获得域内相关荣誉奖项、重要技术专利，或在全球重要学术期刊发表论文等。

公益领域。在民间社团或公益性机构担任负责人或高级别管理人员，在促进弥合数字鸿沟、提升数字技能素养，以及利用数字技术增进民生福祉、促进社会可持续发展等方面具有丰富工作经验。

具有国际化视野，愿意参与大会国际组织青年社群并为其建设发展贡献力量。

具有跨领域多元化的思维能力。

具有优秀的演讲展示能力。

如何报名？

请于2024年6月26日17时（北京时间）前在世界互联网大会全球青年领军者计划线上报名系统完成申请。

招募遴选有哪些步骤？

第一阶段：报名

（4月下旬至6月26日）

在报名截止时间前，按要求填写信息并提交申请材料。

第二阶段：评审（7月底前）

大会秘书处将依据申请材料完整性，是否符合报名条件等对报名人进行初筛；随后组织开展评审。

第三阶段：通知（8月底前）

大会秘书处将与入选者取得联系，并就参加乌镇峰会行程安排，以及在青年论坛演讲等具体事项进行沟通。

第四阶段：参会（11月上旬）

入选者作为正式嘉宾参加乌镇峰会。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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