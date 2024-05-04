中国上市公司协会：3月末制造业上市公司数量为3629家
2024年05月04日12:50 | 来源：新华社
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中国上市公司协会日前发布的数据显示，截至3月末，境内股票市场制造业上市公司数量为3629家。分行业看，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业为上市公司数量前三位。
图为工作人员在智能生产线上作业。新华社记者杨晨光 摄
协会统计显示，3月当月，境内股票市场新增首发上市公司10家，首发募资总额59亿元；退市3家。一季度新增首发上市公司30家，首发募资总额236.19亿元；退市6家。
截至3月末，境内股票市场共有上市公司5370家，沪、深、北证券交易所分别有2272、2851、247家。分股份类型统计，仅发A股公司5137家，仅发B股公司11家，A+B、A+H等多股份类型的公司222家；分控股类型，国有控股和非国有控股公司数量分别占比26%、74%；按省域划分，广东、浙江、江苏上市公司家数分别为876、706、695家，汇集超40%上市公司。（记者 姚均芳）
(责编：徐婵、胡永秋)
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