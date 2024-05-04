新华社乌鲁木齐5月4日电（记者顾煜）记者4日从中国石油新疆油田获悉，我国首个国家级陆相页岩油示范区——吉庆油田作业区，一季度页岩油产量达21.5万吨，目前页岩油日产达2800吨，均创历史新高。

自今年1月以来，新疆油田吉庆油田作业区新开钻井53口，钻井进尺累计达28万米。目前已完成40口钻井作业，平均完井周期34天，钻井效率较去年同期提高5%。

“页岩油是附着在页岩石或者缝隙中的石油，属于最难开采的油之一。因此，开采页岩油，在业内也被称为从石头缝里‘挤’石油。”新疆油田吉庆油田作业区石油工程高级工程师王伟介绍，新疆油田吉庆油田作业区位于准噶尔盆地东部，面积1278平方公里，资源储量估算超过10亿吨。2012年首口水平井——吉172-H体积压裂获日产69.5吨高产油流，新疆油田陆相页岩油勘探开发取得突破。截至目前，吉庆油田作业区累计生产页岩油179.26万吨。

近年来，新疆油田多措并举破解了页岩油效益动用的难题，截至2023年底，吉庆油田作业区页岩油累计完钻产能井252口，建成产能129.3万吨，累产油216.3万吨。同时，通过市场化改革以及推动技术提升，单井投资较之前下降36%，实现了页岩油效益开发。

按照计划，吉庆油田作业区今年将完成钻井100口，压裂井110口，建设产能规模将达历史之最，2025年页岩油年产量将达到140万吨。

新疆页岩油资源量丰富，主要分布于吉木萨尔、玛湖、五彩湾-石树沟三大凹陷区，总资源量超30亿吨，勘探开发前景广阔，发展潜力巨大。

(责编：徐婵、胡永秋)

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