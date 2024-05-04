近日，集运指数（欧线）期货首个合约EC2404顺利完成交割，至此，集运指数（欧线）期货走完挂牌上市、交易、结算、交割等全流程。

3月13日，货轮在山东港口青岛港装卸集装箱（无人机照片）。新华社记者李紫恒 摄

集运指数（欧线）期货于2023年8月18日在上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心挂牌交易。上市以来，总体运行平稳，市场功能逐步发挥。此次交割结算价2152.8点，交割量1640手，交割金额1.77亿元。

交割是联系期货市场和现货市场的纽带。与传统商品期货不同，集运指数（欧线）期货采用现金交割，在合约最后交易日收市后，上期能源以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结到期未平仓合约。集运指数（欧线）期货也是上期能源首个现金交割的期货品种。

上海达之路集团公司董事长何烈辉表示，集运指数（欧线）期货的上市对航运企业来说恰逢其时，能有效帮助企业应对当前的市场风险挑战。

“在没有期货工具之前，我们只能被动接受船公司报价，同时不断压缩自身利润，与其他货代公司竞争客户。”青岛朗东国际物流有限公司相关负责人说，现在有了期货，一方面可以作为企业对价格走势的参考，另一方面通过参与期货交易，转移价格不利的风险，为企业稳定经营带来相当大的帮助。

上期能源相关负责人表示，下一步将继续以服务实体经济为使命，加大市场培育力度，加强市场调研，切实履行市场监管和风险防范职责，促进集运指数（欧线）期货市场功能发挥，不断提升期货市场服务航运市场高质量发展的能力。（记者刘开雄、陈云富）

(责编：徐婵、胡永秋)

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