新华社北京5月4日电（记者郁琼源、黄韬铭）今年中央一号文件提出，要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。

为推动“千万工程”好经验好做法入教材、入课堂，教育引导基层“三农”干部学习掌握“千万工程”经验的意义和精髓，中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技教育培训中心）编写了《“千万工程”简明手册》，重点围绕促进“千万工程”宝贵经验的学习运用，通过57个问答，介绍了“千万工程”的起源发展，在乡村产业、乡村建设、乡村治理、城乡融合等方面的做法成效、经验启示、理念方法等内容。

《“千万工程”简明手册》学用工作座谈会近日在北京召开。会议总结交流各省区市农广校学习运用《“千万工程”简明手册》的经验做法，积极推动高素质农民和乡村人才队伍学好用好“千万工程”经验，助力乡村全面振兴。

中央农广校负责人在会上表示，《“千万工程”简明手册》是学习贯彻中央一号文件精神，学好用好“千万工程”经验的工具书。各地农广校要充分认识使用该教材对学习贯彻中央一号文件精神具有的重大意义，认真落实农业农村部安排部署，将《“千万工程”简明手册》学习运用作为全年重点工作抓紧抓好。

这位负责人说，各级农广校要提高政治站位，切实将《“千万工程”简明手册》使用摆到应有高度，统筹推进《“千万工程”简明手册》进学校、进农场、进企业、进课堂，确保在学好用好“千万工程”经验、办好农民满意的教育培训工作中取得实效，以实际行动推进中央一号文件贯彻落实。

(责编：胡永秋、袁勃)

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