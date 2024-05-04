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“832平台”推动脱贫地区农副产品升级

2024年05月04日19:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月4日电（记者郁琼源、黄韬铭）记者近日从脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”）了解到，“832平台”持续推动脱贫地区农副产品提档升级，目前已在全国落地15个“产业帮扶示范县”项目，销售额超过30亿元，帮扶农户超10万人，为乡村产业振兴提供有力支撑。

　　在财政部、农业农村部、中华全国供销合作总社三部门指导下，中国供销集团所属中国供销电子商务公司积极探索产业帮扶新模式，通过“832平台”先后与吉林汪清、云南师宗、河北康保、陕西柞水、湖南永顺、江西鄱阳、新疆喀什等地合作，采取“平台+政府”“平台+政府+企业”相结合方式，带动当地优势特色产业发展。

　　据了解，“832平台”通过打造“832优选”品牌，塑造帮扶产品新形象，提高帮扶产品市场竞争力，并开展“优选强基计划”“供应商扶优计划”，已有1万多款商品入选“832优选”品牌。

　　“我们结合脱贫县特色优势产业，持续培育优质供应商及商品，不断完善平台商品库标准，进一步扩大‘832优选’商品区域及品类的覆盖范围，建立‘832优选’优质商品库以及优选商品有进有出、优胜劣汰的机制，实施‘832优选’、供应商‘头雁计划’等一系列优化供应端的措施，有效推动以‘832优选’品牌为核心的新型农副产品产业蓬勃发展。”中国供销电子商务有限公司总经理孙娟介绍。

　　数据显示，截至4月25日，“832平台”累计销售额突破530亿元，注册供应商超过3万家，在售商品超40万款；超过134万个人用户，以及70余家央企和金融机构、3000余家国有企业等在内的1.5万余家非预算单位，通过“832平台”采购脱贫地区农副产品，助推超320万农户巩固脱贫成果。

(责编：胡永秋、袁勃)
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