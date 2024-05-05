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我国钢铁行业加快产品结构优化调整

2024年05月05日06:51 | 来源：新华社
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　　记者日前从中国钢铁工业协会获悉，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。今年一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。

　　从品种来看，今年一季度，冷轧薄宽钢带、镀层板（带）、热轧薄板为产量增长较大的品种，同比分别增长16.5%、14.5%、63.8%；板材出口量大且增长明显。

　　中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维表示，钢协会员企业近年盈利数据分析显示，位居前列企业的共同特点是高附加值产品占比较高，钢材品种正在成为影响企业盈利能力的核心要素。优化品种调结构，是搏击市场风浪的关键所在。

　　据了解，随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构发生变化，建筑钢材需求趋势下降已成为行业共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源产业对钢铁的需求快速增长。此外，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为制造业、能源行业等钢铁需求带来新机遇，据测算，大规模设备更新可带动中高端工业用钢材消费增量约800万吨。

　　“当前，我国钢铁行业从增量发展阶段进入存量优化阶段，需求总量在缓慢回落，品种结构在快速优化，企业要更理性准确把握品种需求结构的变化，在细分市场确定品种定位。”中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫说。（记者王悦阳）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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