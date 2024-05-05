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“中国第一展”广交会闭幕 24.6万境外采购商参会创历史新高

2024年05月05日20:42 | 来源：新华网
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新华社广州5月5日电（记者洪泽华、丁乐）第135届广交会5日在广州闭幕。自4月15日开幕以来，共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会，比上届增长24.5%，创历史新高。

广交会新闻中心主任、中国对外贸易中心副主任周善青说，统计显示，本届广交会接待共建“一带一路”国家采购商16万人，比上届增长25.1%；欧美采购商5万人，比上届增长10.7%。中美总商会、英国48家集团俱乐部、加中贸易理事会、土耳其伊斯坦布尔商会、澳大利亚维州建筑业协会等119家工商机构，以及美国沃尔玛、法国欧尚、英国特易购、德国麦德龙、瑞典宜家、墨西哥科佩尔、日本似鸟等226家跨国头部企业均线下参会。

本届广交会线下出口成交247亿美元，线上平台出口成交30.3亿美元，分别比上届增长10.7%和33.1%。其中，参展企业与共建“一带一路”国家成交138.6亿美元，比上届增长13%。

周善青说，本届广交会进口展共有来自50个国家和地区的680家企业参展，其中共建“一带一路”国家参展企业占比64%。土耳其、韩国、日本、马来西亚、印度等展团拟下届继续组团参展。

本届广交会线下展闭幕后，线上平台将继续常态化运行，同时将在线上组织系列精准贸易对接和行业主题活动。第136届广交会将于今年10月15日至11月4日在广州分三期举办。

广交会全称中国进出口商品交易会，创办于1957年春，每年春秋两季在广州举办。广交会由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，有着“中国第一展”的美誉，被视为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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