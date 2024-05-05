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假期出游“账单”来了，看看钱花在哪了？

2024年05月05日20:45 | 来源：新华社
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“五一”假期即将收官，部分互联网机构公布了假期相关数据，国内游、出境游全面开花，“假期经济”火热依旧。

5月5日，微信发布的数据显示，根据微信支付数据，广州、重庆、成都三城的消费热度排在前列，开封清明上河园、杭州灵隐寺、嘉兴乌镇等热门景区广受欢迎。同时，中国香港、中国澳门、泰国、日本、韩国等成为不少人假期出境游热门目的地。

同样是出游热门目的地，支付宝当日发布的数据显示，众多年轻人选择避开大景区“人从众”模式，前往小众景点。新疆伊犁、吉林延边、云南迪庆、宁夏固原、四川甘孜、甘肃天水、江西景德镇、宁夏中卫、宁夏吴忠、云南普洱等十地异地支付同比增幅最大。

人们对国内游热情依旧高涨，还可以从短视频发表量等得以印证。假期期间，微信视频号总发表量同比增长38%，在视频号直播开播的用户同比增长39%，在视频号分享旅行日常的短视频总发表量同比增长59%。其中，西湖风景名胜区、天安门广场、外滩、大唐不夜城、北京路步行街等成为视频号用户的高频定位地点。

5月1日，杭州西湖断桥上人流如织（无人机照片）。新华社发

5月1日，杭州西湖断桥上人流如织（无人机照片）。新华社发

与此同时，入境游市场也进一步升温，便捷的支付服务，让来华旅行的外籍人士畅游畅买。支付宝平台显示，今年“五一”假期期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍；用支付宝做国际游客生意的中国商家数量，同比增长了4.5倍。

业内人士认为，今年“五一”假期迸发的文旅消费热潮，折射出消费市场的蓬勃活力和巨大潜力，有助于促进消费持续恢复和扩大，为推动经济持续向好发展贡献力量。（记者吴雨、张千千）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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