“‘五一’假期期间，带着家人到县城附近的‘网红村’郭土楼放松一下心情，不光是一个个民俗院让人流连忘返，还在那里买到新鲜的竹笋，真的让人难以相信！”5月6日，河南省虞城县城关镇居民王玲玲感慨地说。

王玲玲所说的“网红村”郭土楼位于虞城县城郊乡。该村从2016年就开始发展乡村旅游。不但打造出民俗小院和生态鸟语林等旅游景点，还打造出“豫东大竹海”这一种植加旅游的特色产业。

走在竹海内干净整洁的水泥路面上，空气倍加清新，微风中摇摆的竹叶送来阵阵清凉，让人好似行走在童话一样的世界里。

在竹海深处，村民梁秀萍正在把刚挖出的带有新鲜泥土的竹笋往一辆三轮车上放。

由于今年是该村第一次尝试收货竹笋，只是有选择的挖掘竹笋。从4月中旬开始，梁秀萍和三个村民每天只能挖掘600多斤竹笋进行出售。梁秀萍说，帮助村里挖掘竹笋，活不累，每天还给发70块钱的工资，开心。

陪同采访的郭土楼村村党支部副书记杨献礼介绍说，郭土楼村竹林种植面积400余亩，主要种植可以产笋的雷竹，竹笋亩产量可达4000余斤，每亩可创收8000元左右。

为了增加竹笋的收入，村里还建了一个竹笋加工坊，将新鲜的竹笋浸泡后放入蒸房，蒸好后剥皮加工成香辣竹笋和泡椒竹笋。在竹笋加工坊工作的村民王秀兰介绍说，这里的竹笋香脆可口，不少前来旅游的顾客在买了第一次后，吃完后还专门赶过来再买。

杨献礼说，村里的这片大竹海，旅游、卖竹笋是收入，秋后卖架材也是一笔收入。他已经跟县里的竹材市场联系好，准备出售竹子，一根5毛钱，每亩最少收入1000多元。

村支部书记杨新文介绍说，村里打算依托“豫东大竹海”，打造竹林民宿、竹林水系，建设“豫东生态康养基地”，将农文旅进一步的融合发展，让“竹子经济”助力村强民富。（王支援）

(责编：曹淼、李源)

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