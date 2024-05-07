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河南虞城：“一喷三防” 助力夏粮丰产丰收

2024年05月07日15:04 | 来源：人民网
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连日来，在河南省虞城县利民镇的麦田里，一架架满载农药的植保无人机来回穿梭，均匀地喷洒农药。

利民镇王珍庄村种粮大户朱新伟表示，相比传统人工防治，植保无人机喷洒更均匀、雾化效果更好、灭虫速度更快，不但能提高防治效率而且能减少污染。

据了解，目前虞城县小麦正处于灌浆期，这一时期是产量形成的关键期，也是小麦白粉病、锈病等病虫害的高发期。该县农业农村局高度重视，抢抓防治关键期，迅速行动，全面开展小麦“一喷三防”工作，助力夏粮丰产丰收。

加强组织领导，夯实部门责任。虞城县农业农村局成立了“一喷三防”工作领导小组，重点做好以病虫防控为主的小麦中后期管理工作。结合虞城县实际，积极制定了《虞城县小麦“一喷三防”实施方案》，及时召开局股站长以上及乡镇分管副乡镇长会议，牢牢把握工作主动，夯实部门责任，全力以赴推进“一喷三防”工作。

精准精细指导，确保科学防控。积极开展“百名科技人员包百村”“专家人才下基层”活动，组织104名科技人员和6名科技特派员分区包片、进村入户、到田间地头，采取技术培训会、张贴技术明白纸、现场咨询、转发技术微信等形式，“无缝隙，零距离”科学指导专业化服务组织、新型经营主体以及农户精准选用农药，精准施药配方，精准把握防治时间。同时积极加大加密田间普查，及时准确掌握病害发生发展动态，准确发布预报预警信息，确保科学防控，精准防控。

加强统防统治，引导群防群治。虞城县坚持统防统治引领，撬动群防群治。政府采购“一喷三防”药剂、专业化统防统治服务组织，组织110多台植保无人机扎实开展统防统治，动员农民合作社、规模大户等新型主体在做好自防自治的基础上，积极参与统防统治服务。乡村通过召开会议、发布微信、村口大喇叭等形式做好宣传，号召和指导群众迅速行动，做好群防群治，确保在小麦“一喷三防”的关键期普防1遍。

截至目前，已开展科技培训30余场次、锈病普查6次，对接新型经营主体200余家，技术咨询200余次，发布“两病”防控专题病虫情报2期，发放《小麦“一喷三防”防控技术明白纸》4000份，张贴《小麦赤霉病识别与预防技术》《小麦条锈病识别与防控技术》2000余张，转发技术微信10余条，小麦统防统治面积36万亩，群防群治102万亩。（王支援 汤晓磊）

(责编：董童、李源)
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