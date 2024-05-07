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兴业银行多功能自由贸易账户业务成功落地

2024年05月07日15:40 | 来源：新华网
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原标题：兴业银行多功能自由贸易账户业务成功落地

　　5月6日，兴业银行成功为海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区内多家境内外企业开立多功能自由贸易账户，并为上述企业办理多功能自由贸易账户项下存款及“跨一线”和“跨二线”资金划转等业务，推动海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区向跨境资金流动自由便利的目标迈出重要一步。

　　“以前我们向境外支付一笔设计费，从发起汇款申请，到提交合同、发票审核，耗时两三天，现在几分钟就可以完成。”注册在横琴粤澳深度合作区内的华发建筑设计公司有关负责人表示。当日上午，该公司通过在兴业银行开立的多功能自由贸易账户快速完成向境外账户付款。

　　今年4月3日，中国人民银行发布《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》和《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》，牵头建立多功能自由贸易账户体系，在海南自由贸易港和横琴粤澳深度合作区内，探索跨境资金自由流入流出和推进资本项目可兑换，并于5月6日正式实施。

　　多功能自由贸易账户是指合作区银行机构适应高水平贸易投资自由化便利化需要，为符合条件的经营主体提供跨境资金结算、汇兑、投融资等相关金融服务的本外币一体化账户。该账户的服务对象包括符合条件的区内企业、境外企业、境外个人、金融机构等，该类账户资金划转遵照“一线放开，二线按照跨境管理、同名账户跨二线有限渗透”原则，通过多功能自由贸易账户与现有本外币账户之间实施金融账户隔离，为海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区与境外实现跨境资金自由流动提供基础条件。

　　“多功能自由贸易账户提供更为便利的跨境资金流动渠道，对有跨境资金流动需求的企业而言，可大大节约在合作区内的资金运行成本。同时，外资企业能够更加便利与合作区往来，增加了外资投资灵活性。”兴业银行国际业务部负责人表示，该行将以多功能自由贸易账户开通为契机，为海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区内及海外客户提供本外币存款、支付结算、投融资、汇率避险等综合金融服务，助力人民币国际化，服务国家高水平对外开放。

(责编：董童、李源)
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