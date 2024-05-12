人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新闻分析丨长江上游首条江海直达航线首航成功，意味着什么？

李晓婷、李爱斌、王全超
2024年05月12日03:45 | 来源：新华社
小字号

5月11日15时45分，自浙江舟山港而来的万吨级江海直达船“创新5”轮成功抵达终点站重庆江津珞璜港，标志着长江上游首条江海直达航线首航成功。这也是万吨级江海直达船首次抵达长江上游地区。

一条新航线的开通为何如此重要？

长江穿越11个省区市，横跨我国东中西部。一直以来，江海联运是广大中西部地区重要物流运输方式。

据了解，进境大宗货物搭乘国际大型海船自东部入海口入境，再经由长江黄金水道深入西部腹地。以往，大型海船需在舟山港减载换乘小型海船，行至长江中下游港口再换乘江船，才能顺利进入长江上游。从舟山至重庆需花费约35天，时间长、流程多、货物损耗多。

江海直达船“创新5”轮行驶在重庆境内。新华社记者 王全超 摄

重庆市口岸物流办水运物流处处长康建表示，“舟山—重庆”江海直达新航线正式贯通，特定航线江海直达船得以穿越三峡大坝直连江海，江海“同程”减少了长江上下游水路运输中转环节，并提高货物运输安全性和物流预期。

长期以来，长江上游地区为何难以实现江海直达？此次江海直达航线又为什么“能”？

从湖北宜昌至重庆的660公里的川江航道属长江上游，流经丘陵和高山峡谷地区，落差高，航深和航宽不足。100多年前，英国人立德乐驾驶利川号蒸汽机动船进入重庆，由此打开川江航道机动船航行历史。

重庆海事局副局长沈建介绍，三峡成库后，长江上游航道条件改善，但库区、回水变动区及自然航段并存，通航条件复杂多变，部分水域在低水位时期航道弯曲狭窄、水流湍急，通航条件较差。

武汉创新江海运输有限公司安全总监邓忠诚说，常规载重海船船型较大、吃水深、结构强度大，难以达到三峡船闸吃水要求和航道航行条件，无法通过三峡。

为保障长江上游江海直达航线顺利开通，重庆市口岸物流办协调武汉创新江海运输公司和舟山市相关部门，主动对接船型设计创新，探讨江海直达运输的组织方式。

江海直达船“创新5”轮抵达重庆江津珞璜港。新华社记者 王全超 摄

“创新5”轮船长吴加福说，万吨级“创新5”轮既符合近海行驶标准，也符合三峡大坝过闸通航要求，并且是一艘LNG双燃料动力船舶，节省了燃料成本，更加绿色低碳。

新航线开通后，西部地区又将迎来哪些发展新机遇？

“西部地区物流难题将得到进一步破解。”重庆市口岸物流办主任杨琳说，“随着舟山—重庆江海直达航线开通，西部地区货物经长江黄金水道出海时间缩短了20天左右，货物损耗率降低至0.3%以内，长江黄金水道潜能进一步释放，为西部开放发展拓展出新空间。”

重庆地处长江经济带与“一带一路”联结点，长江黄金水道、西部陆海新通道、中欧班列等多条国际物流通道在此交汇。重庆市综合经济研究院院长丁瑶说，江海直达航线运行成熟后，将提高西部陆海新通道服务周边省份能力，推动重庆发挥内陆开放综合枢纽作用，释放西部陆海新通道、“一带一路”、长江经济带联动发展效益，助推西部地区更好服务于以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

江津区副区长冯在文表示，依托多式联运快速发展，重庆枢纽港产业园正推动上下游产业聚集，与泰中罗勇工业园等中外产业合作项目联动发展。同时，积极承接东部地区、沿江地区产业转移，不断提升对内对外开放发展能级。

“创新5”轮预计在5月下旬开启回程测试，将重庆长寿的钢材、贵州的磷矿运往舟山港。下一步，重庆、舟山将推进航线常态化开行，推动回程货源组织、船舶建设打造、航线安全方案优化提升，强化长三角与成渝地区双城经济圈的联动发展。（记者李晓婷、李爱斌、王全超）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家金融监督管理总局发布金融领域“代理维权”风险提示
　　人民网北京5月11日电 （记者郝帅）据国家金融监督管理总局网站消息，近年来，以“减免债务”“代理退保”为代表的涉金融领域“代理维权”乱象持续蔓延，有的已形成有组织的黑色产业链、非法利益链，侵害消费者合法权益，扰乱金融市场正常秩序。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者应通过正规渠道表达诉求，依法理性维权。…
财经观察：用特色优势“照亮城市” 为区域经济发展注入新动能
　　2024年中国品牌日活动10日在上海开幕，活动主题是“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”。记者从现场了解到，2024年中国品牌日活动中，专题展区新设了“美好之城”和“和合共创”两大主题，分别展示城市品牌和行业品牌。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部