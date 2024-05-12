李晓婷、李爱斌、王全超

5月11日15时45分，自浙江舟山港而来的万吨级江海直达船“创新5”轮成功抵达终点站重庆江津珞璜港，标志着长江上游首条江海直达航线首航成功。这也是万吨级江海直达船首次抵达长江上游地区。

一条新航线的开通为何如此重要？

长江穿越11个省区市，横跨我国东中西部。一直以来，江海联运是广大中西部地区重要物流运输方式。

据了解，进境大宗货物搭乘国际大型海船自东部入海口入境，再经由长江黄金水道深入西部腹地。以往，大型海船需在舟山港减载换乘小型海船，行至长江中下游港口再换乘江船，才能顺利进入长江上游。从舟山至重庆需花费约35天，时间长、流程多、货物损耗多。

江海直达船“创新5”轮行驶在重庆境内。新华社记者 王全超 摄

重庆市口岸物流办水运物流处处长康建表示，“舟山—重庆”江海直达新航线正式贯通，特定航线江海直达船得以穿越三峡大坝直连江海，江海“同程”减少了长江上下游水路运输中转环节，并提高货物运输安全性和物流预期。

长期以来，长江上游地区为何难以实现江海直达？此次江海直达航线又为什么“能”？

从湖北宜昌至重庆的660公里的川江航道属长江上游，流经丘陵和高山峡谷地区，落差高，航深和航宽不足。100多年前，英国人立德乐驾驶利川号蒸汽机动船进入重庆，由此打开川江航道机动船航行历史。

重庆海事局副局长沈建介绍，三峡成库后，长江上游航道条件改善，但库区、回水变动区及自然航段并存，通航条件复杂多变，部分水域在低水位时期航道弯曲狭窄、水流湍急，通航条件较差。

武汉创新江海运输有限公司安全总监邓忠诚说，常规载重海船船型较大、吃水深、结构强度大，难以达到三峡船闸吃水要求和航道航行条件，无法通过三峡。

为保障长江上游江海直达航线顺利开通，重庆市口岸物流办协调武汉创新江海运输公司和舟山市相关部门，主动对接船型设计创新，探讨江海直达运输的组织方式。

江海直达船“创新5”轮抵达重庆江津珞璜港。新华社记者 王全超 摄

“创新5”轮船长吴加福说，万吨级“创新5”轮既符合近海行驶标准，也符合三峡大坝过闸通航要求，并且是一艘LNG双燃料动力船舶，节省了燃料成本，更加绿色低碳。

新航线开通后，西部地区又将迎来哪些发展新机遇？

“西部地区物流难题将得到进一步破解。”重庆市口岸物流办主任杨琳说，“随着舟山—重庆江海直达航线开通，西部地区货物经长江黄金水道出海时间缩短了20天左右，货物损耗率降低至0.3%以内，长江黄金水道潜能进一步释放，为西部开放发展拓展出新空间。”

重庆地处长江经济带与“一带一路”联结点，长江黄金水道、西部陆海新通道、中欧班列等多条国际物流通道在此交汇。重庆市综合经济研究院院长丁瑶说，江海直达航线运行成熟后，将提高西部陆海新通道服务周边省份能力，推动重庆发挥内陆开放综合枢纽作用，释放西部陆海新通道、“一带一路”、长江经济带联动发展效益，助推西部地区更好服务于以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

江津区副区长冯在文表示，依托多式联运快速发展，重庆枢纽港产业园正推动上下游产业聚集，与泰中罗勇工业园等中外产业合作项目联动发展。同时，积极承接东部地区、沿江地区产业转移，不断提升对内对外开放发展能级。

“创新5”轮预计在5月下旬开启回程测试，将重庆长寿的钢材、贵州的磷矿运往舟山港。下一步，重庆、舟山将推进航线常态化开行，推动回程货源组织、船舶建设打造、航线安全方案优化提升，强化长三角与成渝地区双城经济圈的联动发展。（记者李晓婷、李爱斌、王全超）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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