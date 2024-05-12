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今年全国节能宣传周聚焦“绿色转型，节能攻坚”

2024年05月12日03:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月11日电 国家发展改革委、生态环境部11日对外发布关于开展2024年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知。根据通知，今年全国节能宣传周定为5月13日至19日，活动主题是“绿色转型，节能攻坚”。全国低碳日定为5月15日，活动主题是“绿色低碳，美丽中国”。

　　根据通知，全国节能宣传周期间，有关部门和单位将按照分工开展分主题专项宣传活动。其中，第一天（5月13日）开展全国节能宣传周启动仪式宣传活动；第二天（5月14日）开展重点行业企业节能降碳行动宣传活动；第三天（5月15日）开展全国低碳日宣传活动；第四天（5月16日）开展公共机构节能降碳专题宣传活动；第五天（5月17日）开展绿色低碳生活宣传活动；第六天（5月18日）开展全国节能宣传周进校园科普和宣传活动；第七天（5月19日）开展全国节能宣传周进家庭宣传活动。

　　全国节能宣传周期间，国家发展改革委将会同有关部门和单位围绕活动主题，积极开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，加强生态优先、节约集约、绿色低碳发展等理念技术知识的科普宣传，提升全社会节能降碳意识和能力。各地区、各有关部门要围绕宣传重点，创新宣传方式，加大宣传力度，组织动员社会各界广泛参与，深入开展具有地方特色和行业特点的宣传活动。

　　全国低碳日当天，生态环境部将会同有关部门和单位围绕宣传主题，以应对气候变化重点工作为主要内容，开展“线上+线下”宣传活动，深入宣传低碳发展理念，普及应对气候变化知识，提升公众低碳意识，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。鼓励各有关部门、各地区围绕活动主题和宣传重点，结合工作实际开展内容丰富的低碳宣传活动，鼓励动员全社会广泛参与，促进绿色低碳发展，推动形成绿色生产生活方式。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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