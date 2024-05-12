新华社北京5月11日电 题：钱去哪了？——央行发布前4个月金融数据

新华社记者吴雨、张千千

新增贷款10.19万亿元、广义货币M2余额保持300万亿元以上、存款增加7.32万亿元……中国人民银行11日发布了前4个月的金融数据。今年以来信贷资金主要投向了哪里？支持实体经济的后劲如何？

图为一名银行工作人员在点钞。新华社发

4月信贷投放“小月不小”

中国人民银行当日发布的金融统计数据显示，4月末，我国人民币贷款余额247.78万亿元，同比增长9.6%；社会融资规模存量为389.93万亿元，同比增长8.3%；M2余额301.19万亿元，同比增长7.2%。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，4月新增贷款7300多亿元，从总量上看“小月不小”，信贷增长态势稳定均衡。同时，社融规模保持相对高位，M2余额在300万亿元以上，这些都有效保障了实体经济融资需求。

从近两个月的数据来看，我国信贷总量已从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数。

“但这不意味着金融支持实体经济力度减弱。”招联首席研究员董希淼说，随着经济结构调整、转型升级加快推进，过去靠房地产、地方融资平台等债务驱动的经济增长模式难以持续，传统高度依赖信贷资金的重工业也趋于饱和，信贷需求出现“换挡”。信贷投放正逐渐与经济高质量发展的需要相适配，即使贷款增速放缓也足够支持经济保持平稳增长。

信贷只是社会融资渠道之一。“随着我国金融市场不断深化，债券与信贷市场发展更加均衡，直接融资增速有所加快。”华创证券首席宏观分析师张瑜表示，前4个月企业债券净融资1.17万亿元，同比多90亿元。

中国人民银行日前发布的2024年第一季度中国货币政策执行报告显示，高科技、创新型企业迫切需要与其特点相匹配的资金，主要是股权资金等直接融资。大力发展直接融资，可能使得信贷总量增速放缓，但需要资金的高效企业会获得更多融资，从而提高资金使用效率和金融支持质效。

信贷加速流向百万亿级“大赛道”

超10万亿元的信贷资金去哪了？中国人民银行发布的数据给出了答案：贷款主要投向了企业。

数据显示，前4个月，我国企（事）业单位贷款增加8.63万亿元，占全部新增贷款的近85%。也就是说，企业仍是新增贷款的大头，其中中长期贷款占比超七成，贷款投放主要用于支持企业扩大投资和生产。

4月以来，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款、放宽普惠小微贷款支持工具支持范围、延续实施普惠养老专项再贷款……金融举措推动信贷结构持续优化。

记者了解到，4月末，绿色贷款、制造业中长期贷款余额增速保持在30%左右高位，“专精特新”企业贷款余额增速近20%，为经济发展持续注入新动能。

“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，已成为金融服务实体经济的发力点。”中国建设银行战略与政策协调部总经理乐玉贵表示，五篇大文章涉及的领域都是百万亿级的“大赛道”，有助于推动金融业摆脱对房地产、基建等大行业、大企业的传统路径依赖，不断培育新的业务与盈利增长点。

“金融政策可以适度引导钱去哪，但主要还得靠经济主体的自身需求。”董希淼说，4月底以来，各地陆续开展以旧换新系列活动，宏观政策引导重心正在从过去的增加供给更多转向提升需求、促进供需平衡。

货币供应量增速有望企稳

货币供应量是全社会的货币存量，绝大部分都是存款，因此可以通过银行负债端来分析钱去哪了。

数据显示，截至4月末，我国人民币存款余额291.59万亿元，同比增长6.6%。前4个月，住户存款增加6.71万亿元，但非金融企业存款和财政性存款分别减少1.65万亿元和1874亿元。

可见存款主要在居民手上。中国人民银行相关人士介绍，在经济循环的过程中，银行如果还在扩张资产、贷款仍在增加，钱不会从实体经济中减少，也不会消失，只是随着企业投资生产、居民消费、财政收支，在企业、居民、政府间转移。如果经济循环中的“活钱”变少、循环不畅，老百姓和企业微观感受上会缺钱。

不少业内人士发现，货币供应量增速明显放缓，4月末M2增速较3月末回落1.1个百分点。专家普遍认为，近期居民购买理财产品的热情升温，不少银行存款向理财等非银产品分流转化，引起M2增速下行，M1增速受此影响也有回落。

今年以来，资管产品募集增速回升较快。据业内人士测算，4月末，资管产品募集份额同比增长11%左右，一定程度分流了银行存款。

与此同时，近期多部门对资金“低贷高存”空转套利、银行手工补息等现象加大规范力度。张瑜认为，部分银行的不规范存贷款行为有所减少，短期内有“挤水分”效应，对M2会有一定下拉影响。

此外，部分投向企业的贷款，也会通过各类支出体现为居民存款。温彬表示，当前，居民消费有待进一步激发，要防止存款淤积在居民手中，让钱“转”起来。未来，实体经济向好、融资需求恢复、政府债券发行加快，都有助于货币供应量增速企稳。

中国人民银行的报告显示，下阶段，中国人民银行将发挥好政策合力，有效调动经营主体的资金运用，更好实现居民敢消费、企业愿投资、政府能兜底，推动实体经济畅通循环。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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