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北京：2024年保持住房用地供应总量稳定

2024年05月12日03:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月11日电（记者郭宇靖）北京市住房和城乡建设委员会11日发布《2024年北京市住房发展年度计划》提出，北京将平稳有序供应住房用地，2024年度计划安排各类住房用地1060公顷，保持住房用地供应总量稳定。

　　根据计划，2024年北京市土地供应向重点功能区、轨道站点周边、南部地区等重点发展空间倾斜，促进职住平衡、产城融合、宜居宜业。

　　计划提出，将加大高品质住房供给，支持建筑师精心设计全龄友好住房和住区，鼓励企业研发好产品、好材料、好设备，合力建造群众需要的高品质住房。开展保障性住房居住品质调查，提炼“好房子”基本要素和关键指标，研究制定保障性住房“好房子”建设实施意见和配售型保障性住房建设导则。

　　北京市住建委有关负责人表示，将加强住房工程质量管理，持续整治住房质量多发问题，从源头开展对墙体渗漏、隔音差、地面空鼓、墙皮脱落、货不对板等质量通病的治理，让群众安心入住。对于新建住宅质量问题，还将在建设阶段引入购房业主共同参与查验，对存在问题的要求参建方及时整改。

　　在保障房方面，北京今年计划建设筹集保障性租赁住房7万套（间），竣工各类保障性住房8万套（间）。同时，大力发展保障性租赁住房，充分发挥市场机制作用，落实土地、财税、金融等政策支持，引导社会主体投资建设保障性租赁住房。

　　根据计划，北京今年将供应商品住房约600万平方米。通过加强服务管理，保障商品住房项目平稳有序开工建设和上市销售，更好满足合理住房需求。北京市住建委有关负责人表示，针对12345市民热线反映集中的虚假宣传、合同霸王条款等突出问题，将开展市场秩序整治，加强联合执法，维护群众合法权益。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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