原标题：雄安新区：未来之城拔节生长

站在雄安新区启动区的中国华能总部大厦25楼，可以俯瞰整个新区。北望楼宇鳞栉，道路车水马龙；南眺塔吊林立，施工热火朝天。建筑工人休憩时，也乐得在这儿看景，“这个城市像拔节的竹子一样，每天都有新变化”。

2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。历经两年规划五年建设，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段。2023年5月习近平总书记考察雄安新区时强调，要坚定信心，保持定力，稳扎稳打，善作善成，推动各项工作不断取得新进展。日前，记者来到雄安新区，深入探访这座正在崛起的“未来之城”。

打造绿色发展城市典范

大屏幕里是测试车的行车记录仪影像，车辆所经路口，一路绿灯畅行。对于自驾出行的上班族来说，这样的路况堪称理想。

在雄安新区中国电信智慧城市产业园，中电信数字城市科技有限公司用一条“绿波带”，展示了智慧城市的崭新图景。交通是现代城市的血脉，血脉畅通，城市才能健康发展。在中国城市建设史上，雄安首次全域实现数字城市与现实城市同步建设。“绿波带”是雄安数字道路具体应用之一，在容东片区153公里市政道路上，7500根多功能信息杆柱及网络通信系统、交通信号控制系统等车路协同感知设备，助力容东片区试点打造“不堵车的城市”。

采访期间，记者走访了多家企业，它们不仅作为北京非首都功能疏解企业落户雄安，而且本身就是雄安新区的建设者。

中国中化总部大楼是首批疏解央企中在新区启动区企业总部区最早动工的项目。这座高约150米、形似白洋淀“金芦苇”的大楼，如今已经成为雄安新区的地标性建筑之一。中国中化在雄安新区落户，不仅带来各类资源要素向雄安新区聚集，还将与河北省、雄安新区在新能源、新材料、现代农业、石化能源、产业金融、城市运营等领域展开深入合作。

在国家电网能源互联网产业雄安创新中心，工作人员向记者系统介绍了雄安创新中心能源互联网运营方案。“我们将建设清洁节能低碳、负荷柔性互动、电碳协同交易、园区智慧运营四类典型示范，助推雄安新区打造绿色发展城市典范，服务‘双碳’目标实现。”国网数字科技控股有限公司雄安公司相关负责人告诉记者，未来，国家电网将以该园区为依托，加快打造雄安战略性新兴产业集群，全力支撑雄安新区建设发展。

民生有保障，群众住得安

细雨蒙蒙，容东片区南文社区居民王瑞生、郭春然早早来到附近的社区食堂，趁着饭前工夫，跟邻居们聊聊天。老两口的女儿在附近超市工作，两个外孙上学去了。“晌午饭就俩人，省得做了，就在社区食堂吃。”郭春然说，“现在冬天不用点煤炉扫院子了，在家穿个短袖也不冷。多亏了党和政府，让我们过上了好日子。”

随着支持高标准高质量建设雄安新区的政策措施不断出台，不仅回迁群众住得舒心，疏解人员关心的住房、医保、子女教育等问题，也正一一被解决。

雄安宣武医院是雄安新区第一所大型三级综合医院。去年10月开诊以来，医院累计接诊5.7万人次；今年4月1日，该院手术中心启用，截至5月9日，已完成100台手术。“在京津冀一体化政策加持下，当地老百姓非常看重这家医院。”该院副院长刘东斌告诉记者，“以往当地群众得了大病都去北京看，如今有了雄安宣武医院，除了本地群众，也有保定、沧州等周边地区的病人慕名而来，甚至还有北京、天津来的病人呢。”

从“一块地”“一张图”到“一座城”

望着眼前高耸入云的中化大厦，一张2021年9月拍摄的照片让记者顿感恍如隔世——就在两年多以前，这里还是一片开阔的玉米地。

383个重点项目累计完成投资6712亿元，4017栋楼宇拔地而起，总建筑面积达4370万平方米；环城市外围道路框架、内部骨干路网、生态廊道、水系基本形成；城市综合功能、公共服务功能、商业服务功能加快配置……7年来，从“一片地”绘就“一张图”，再根据高标准规划蓝图建起“一座城”，雄安实现了从无到有、从蓝图到实景的蝶变，一座现代化城市在这里蓬勃发展。5月10日，中国电信智慧城市产业园投入运营，首批科技型企业约600人入驻，成为雄安新区启动区首个搬迁投运的市场化疏解项目。

驱车行驶在雄安新区，笔直的公路、雄伟的楼宇、诗意的公园，诉说着这座现代之城的宜居宜业。而雄安史家胡同小学的三面墙壁仿佛一面棱镜，折射出“未来之城”崛起的星奔川骛。

第一面墙位于学校礼堂外侧，满墙的旧报章诉说着雄安的昨天：小兵张嘎、雁翎队、孙犁、白洋淀治污……校长助理化国辉告诉记者：“展示雄安的历史是为了让孩子们了解雄安，只有了解了雄安，才会真正爱上这里。”

第二面墙壁是一面照片墙，墙上贴着138个学生的笑脸，展示的是雄安朝气蓬勃的今天。“这面墙是孩子们最喜欢的地方，认识了新朋友就会到这里来，互相展示自己的照片。”化国辉说。

第三面墙是一面画作墙，画作是北京史家胡同小学的同学们送给雄安朋友们的礼物。这些未到过雄安的孩子，通过在网上看新闻，画出他们心中雄安新区未来的样子——绿树高楼交相掩映，青山流水白鹿飞跃，在这里，同学们读书、踢球，欢笑不断……

（本报记者 刘华东 耿建扩 陈元秋）

(责编：杨曦、陈键)

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