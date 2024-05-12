原标题：首款自主研制百公斤级车载液氢系统在京发布

本报北京5月11日电（记者王美莹、张蕾）由中国航天科技集团六院一〇一所（以下简称“一〇一所”）自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。

作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。产品采用正向设计和模块化理念，对储、供、加流程深度优化整合，构建了液氢气瓶、阀箱、汽化缓冲、控制、承力结构等五大模块，全面实现国产化配套、核心技术自主可控。通过限价设计、优化制造工艺、强化供应链管理，该产品较上一代产品成本降低30%以上，批量化生产后成本有望进一步降低。产品在研制过程中，依托一〇一所构建的车载液氢系统关键零部件及系统级测试体系，对各类液氢开展测试验证，确保质量稳定、安全可靠。

业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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