李华林

原标题：紧盯密防证券从业者违规炒股

违规炒股是证券从业人员不可触碰的红线。继今年2月一批证券从业人员买卖股票被证监会集中处罚后，近期又有多名从业者违规炒股被罚，引发关注。

由于工作原因，证券从业人员可能掌握普通投资者难以获得的未公开信息，更容易利用信息优势进行内幕交易，谋取不正当利益。这无疑侵害了其他投资者的合法权益，破坏了市场“三公”原则，扰乱市场交易秩序。

对此，监管部门一直坚持零容忍态度，证券法也明令禁止证券从业人员买卖股票。近年来，相关部门更是紧盯密防、重拳出击。数据显示，2019年至2023年，共查办67起从业人员违法炒股案件，对139人作出行政处罚。

为何总有人铤而走险？归根结底还是面对利益诱惑抱有侥幸心理，守法合规意识淡薄。证券从业人员距离股票市场更近，加之利用亲属账户、借用客户账户等炒股的行为隐蔽性强，较难被精准监测，少数从业者频频伸出违法违规的手，换着花样想绕开监管的“眼睛”，试图在股市大捞一笔。

今年以来，监管部门频开罚单，对违规炒股行为“露头就打”，就是给业内敲响警钟。证券从业人员应增强自律意识，知敬畏、存戒惧、守底线。否则，一旦越过法律的“红线”，付出的代价将远高于所获得的非法收益。

员工违规炒股频现，也反映出部分券商内控管理存在缺陷。券商要优化自身治理，一方面要加强从业人员合规管理，定期进行普法宣讲，引导员工珍惜职业声誉、恪守职业道德，以过硬的专业能力获取正当报酬；另一方面要健全内部监测、自查自纠及问责机制，运用大数据等科技手段提升精准发现能力，并坚决惩戒、出清行为严重失范的员工，“严”字当头，让从业人员“不敢、不能、不想”违规买卖股票。

(责编：杨曦、陈键)

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