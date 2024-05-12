人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行报告：什么是钱，钱去哪，钱在哪？

2024年05月12日09:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月12日电 （黄盛、实习生张欣怡）日前，中国人民银行（以下简称“央行”）发布了《2024年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称“报告”）。报告在回顾今年以来政策成效、分析当前经济金融形势的同时，解释了“什么是钱”，并通过分析银行存贷款流向，用数据解答了“钱去哪，钱在哪”的问题和市场关于“为什么金融和经济数据走势会不一致”的疑问。

什么是钱？

报告认为，所谓的“钱”，实际上就是货币。根据我国的定义，货币供应量是全社会的货币存量，是某一时点承担流通和支付手段的金融工具总和。

目前我国的货币分为M0、M1、M2 三个层次。M0是人们常说的“现金”，流动性最高；M1是 M0 加上流动性稍弱的企事业单位活期存款；M2，是M1 加上流动性更弱的企事业单位定期存款、居民存款等。

央行数据显示，今年3月末，M2余额249.77万亿元，同比增长9.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点；M1余额64.51万亿元，同比增长4.7%，增速与上月末持平，比上年同期低2.4个百分点；M0余额9.51万亿元，同比增长9.9%。今年一季度净投放现金4317亿元。

钱去哪？

近年来，我国金融支持实体经济力度增强，贷款持续较快增长，存款明显增加，目前我国贷款余额近 250 万亿元、存款余额近 300 万亿元，“钱去哪，钱在哪”的问题备受各界关注。

报告表示，由于 M2 可以通过贷款等渠道派生，因此可以通过银行资产端分析“钱去哪”。

从“钱去哪”角度看，贷款主要投向了企业和实体经济的供给端。

分部门看，3 月末我国企事业单位贷款、住户贷款分别达 163 万亿元、81 万亿元，分别占全部贷款的66%、33%，企业仍是贷款的大头。也即，贷款投放主要用于支持企业扩大投资和生产、居民购房和消费。

分期限和行业看，目前我国中长期贷款占比超过三分之二，基建、房地产、制造业等重资产行业约占全部贷款的五成，而居民的非住房消费贷款占比不足 10%。实体经济供给端和投资领域融资相对较多，而需求端尤其是消费仍有较大增长潜力。

钱在哪？

报告认为，通过银行负债端的存款统计可以体现出“钱在哪”。

从“钱在哪”角度看，存款主要在居民部门。在经济循环的过程中，如果银行还在扩张资产、贷款仍在增加，钱不会从实体经济中减少，也不会消失，只是随着企业投资生产、居民消费、财政收支，在企业、居民、政府等部门间转移。

2024年3月末，在大约296万亿元的存款总盘子中，居民、企业、政府各占49%、27%、14%，分别较疫情前的2019年上升7.1个、下降4.2个、下降3.3个百分点。

报告表示，贷款主要投向了企业，通过各类支出会体现为居民存款，但由于居民消费有待恢复、总需求不足，存款主要留存在居民部门，没有进一步通过居民部门支出转化为企业存款。同时，企业和居民的存款定期化趋势加剧。定期和活期存款比重已由 2017 年的“六四开”升至目前的“七三开”。

此外，表内存款和表外资管产品等各类资产的回报率出现相对变化，影响了居民风险偏好和投资行为，居民会相应调整资产配置，这也是影响居民存款占比的重要因素。

金融支持质效提升

近年来，随着我国经济转型升级和高质量发展，我国信贷增长与经济增长的关系趋于弱化。业内市场对于“为什么金融和经济数据走势会不一致”的讨论，也备受关注。

“庞大的货币总量增长放缓，这并不意味着金融支持实体经济的力度减少，反而是金融支持质效提升的体现。”报告认为，分区域看，各地区贷款增速与经济增速也无必然联系，比如2023年某地区贷款平均增速为11.4%，GDP平均增速为5%；而另一地区贷款平均增速仅3.3%，但GDP平均增速也有4.8%。一些省份贷款增长较快，但未有效带动经济增长；还有一些省份以较低的信贷增长支持了较快的经济发展，资金使用效率却在提升。

“我国信贷总量已从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数，但这不意味着金融支持实体经济力度减弱。”报告表示，主要原因有经济结构调整、转型升级在加快推进；当信贷存量规模比较大时，继续增加信贷投放的边际效果递减；直接融资具有良性替代效应。

东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，经济结构调整说明经济增长对信贷的依赖度下降；增加信贷投放的边际效果递减，包括当贷款投放超过实体经济真实有效的融资需求时，不仅会使得低效企业长期占用信贷资源、难以出清和优胜劣汰，低价恶性竞争拖累经营高效企业，也容易造成部分企业借助自身优势地位，将低成本贷款资金用于购买理财、存定期，或转贷给其他企业，带来企业资金空转套利问题。最后是债券融资、股权融资等直接融资方式对银行贷款形成一定替代等。

王青告诉记者，报告在谈到下一阶段货币政策主要思路时强调了“稳健性”这意味着接下来货币政策操作会继续坚持渐进调整节奏；其次，报告还明确要“增强宏观政策取向一致性”，说明货币政策将进一步与财政政策、产业政策等加强协调。

 

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行报告：什么是钱，钱去哪，钱在哪？
　　人民网北京5月12日电 （黄盛、实习生张欣怡）日前，中国人民银行（以下简称“央行”）发布了《2024年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称“报告”）。报告在回顾今年以来政策成效、分析当前经济金融形势的同时，解释了“什么是钱”，并通过分析银行存贷款流向，用数据解答了“钱去哪，钱在哪”的问题和市场关于“为什么金融和经济数据走势会不一致”的疑问。…
数读中国 | 多组数据看我国外贸动能持续增强
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部