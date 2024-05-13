在近日闭幕的第135届广交会上，人工智能成为了关注焦点。不仅展出的智能产品超9万件，超过50%参展企业积极应用人工智能、大数据分析等数字化技术改造生产运营，进一步强化了新质生产力作为引领转型升级的强大动力，为经济增长提供源源不断的动能。

近期，英特尔提出了关于AI PC的经济、物理和数据保密三大法则，推出基于全新的英特尔酷睿Ultra平台，携手合作伙伴打造AI PC，为产业变革提供高效生产力工具。

“酷睿 Ultra 处理器通过CPU、GPU和NPU三大专用引擎为PC终端解锁AI能量，将PC变革为专属的智能助手。”英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区云和行业解决方案部总经理梁雅莉介绍，英特尔通过与多个ISV合作伙伴深度合作，聚焦六大关键场景，覆盖教育、医疗、养老康复等多个行业，让“人工智能+”更快惠及千行百业。

英特尔中国区技术部总经理高宇表示，AI Chatbot（聊天机器人），会对特定行业、专业领域提供非常专业的问答；AI PC 助理/Agent将简化PC操作，智能地管理数据和个人文档；AI Office助手作为Office的AI插件，将会极大提升Office的使用效率；AI本地知识库则可以把个人和企业的文件转换成运行在AI PC上的知识库，进行快速的文档处理和知识检索；AI多媒体处理能力可以通过提示词生成多媒体内容，并进行灵活的后期处理；AI PC管理将帮助企业更智能和更高效地管理设备资产，并提升安全水平。

在英特尔看来，AI PC只有深入到不同行业、不同场景，应对不同的需求才能更好地迭代进化，以及让“人工智能+”的能力惠及千行百业，造福民生。为此，在帮助商用用户构建智慧体验的同时，英特尔携手本土 ISV 基于 AI PC 强实力，打造全栈AI 解决方案，赋能教育、医疗、政务、康复养老等多个垂直行业，加速中国行业智能化转型。

例如，英矽智能推出的药物早期研发软件PandaOmics已率先适配到AI PC，可以进行靶点发现、药理病理机制研究，或者药物重利用；杭州实在智能科技有限公司推出的RPA（机器人流程自动化）方案，利用英特尔AI PC的本地算力，能够很好地满足数据隐私管控需求，高效生成多种RPA的应用，不断提升政务办公效率，让AI更加普惠民生。

梁雅莉表示，中国拥有丰富的数据资源和广泛的应用场景，而英特尔及其计算生态拥有完整的产业链，通过不断创新实践，加速“人工智能+”行动，进一步促成AI和实体经济融合，进而为经济增长提供新动力。

(责编：董童、李源)

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