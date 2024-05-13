原标题：信银理财：以普惠金融作答中国特色金融文化内涵

普聚金融服务，惠及千企万户，是普惠金融根本的意义。银行理财作为中国资产管理市场的主力，是连接资金和资产市场的核心纽带，践行普惠金融具有天然优势。

信银理财坚持贯彻中央金融工作会议精神和《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，在积极推动普惠金融发展过程中，进行了诸多探索和实践，主动适应市场形势和普惠金融需求变化，构建类别齐全、策略丰富、层次清晰的理财产品和服务体系，拓宽居民财产性收入渠道，满足居民多元化资产管理需求，拓展理财业务辐射的广度和深度。

坚持“四稳”原则 为居民财富增值保驾护航

银行理财的客户受众面广、门槛低、客群基数大、对资产波动敏感度较高，信银理财牢牢把握“四稳”核心要求，坚持投资稳健、风格稳定、收益稳当、消保稳妥，始终以客户为中心，以建设产品全面质量管理体系为抓手，真正帮助客户实现资产的保值增值，同时有效控制客户投资的风险，实现给客户“稳稳的幸福”的目标。

搭建以“稳健”为核心的产品谱系：聚焦绝对收益目标主力产品线，有序推动固收+产品发行，加大中长期低波产品供给,重点研发绝对收益型策略，建立产品风险监测系统，动态监测产品风险。

清晰定位各类产品风格：建立产品标准图谱，通过一级名称“象”区分产品类型和风险特征，通过二级名称描述产品投资比例及投资风格，实现产品定位明确、辨识度清晰，确保投资者可以快速认知。

守好客户“钱袋子”：建立严格且明确的产品合格标准，加强品控和临期管理，完善业绩归因，落实产品业绩考核，为广大普通投资者创造稳定而持续的收益，助力居民财富稳健增值。

做为民服务的先锋者：建立贯穿理财产品售前审核、售中管控、售后监督的全流程消保体系，提供多样化投教形式和客户陪伴服务，加强金融消费者宣传教育，创设“国内首家理财子投教阵地”。

扩容服务客群 构建普惠特色产品及服务体系

理财服务的区域和范围不仅包括一二线城市，还要下沉覆盖县域和农村客户，普惠金融高质量发展也要满足细分群体尤其是普惠重点服务群体的特色化需求，为社会各阶层和群体提供适当的理财产品、创造稳健投资收益。

目前信银理财充分发挥银行理财普惠特色以及金融在收入分配中的积极作用，深耕普惠特色主题产品设计和服务布局优化，满足更广大客户特别是县域人群、新市民、特殊群体的财富保值增值需求，在支持构建与城乡居民需求相适应的多层次、多样化财富管理体系方面进行了多项尝试。

一方面，站在理财行业前沿，创新“慈善+金融”模式，聚焦儿童医疗、教育、健康等领域，打造“温暖童行”系列慈善理财产品，与7家权威慈善组织建立了战略合作，为投资者提供全新的财富增值与公益善举双重体验，引导财富向善。其中，155万公益资金已全部捐赠至浙江省慈善联合总会；2024年4月末，新发“安盈象固收稳利温暖童行一年封闭式7号理财产品”，成功募集社会资金11.5亿元，预计汇集捐赠款项超百万元，专项用于福建地区儿童慈善事业。目前，信银理财已累计发行12只慈善理财产品，募集资金近百亿元，预计产生捐赠资金超千万元，产品将按照超额收益或固定比例捐赠给相关基金会，用于儿童器官移植、儿童糖尿病干预救助、儿童教育等儿童公益事业。

另一方面，依托区域资源禀赋，畅通理财服务区域经济建设的有效路径，实现资产、负债与产品风险的匹配。例如，聚焦浙江高质量发展建设共同富裕示范区，引导金融资源精准对接浙江省内优质产业，助力降低“三农”和小微企业融资成本，促进产业和金融的良性循环；同时发行“共富共创”系列理财产品，零售客户仅需1元起即可购买，将良好的产业收益以优质银行理财产品形式供给广大人民群众。截至2024年4月末，已发行13只“共富共创”理财产品，累计销售超两百亿元。

此外，信银理财已与百余家城农商行建立代销业务合作，拓宽渠道范围，进一步扩容服务群体并下沉到县域和农村客户，同时尝试融入廉租房、保租房、长租公寓等普惠服务场景，借此让金融能够惠及更多的领域，增强人民群众的获得感。

普惠+数字融合 探索“千人千时千面”模式

借助人工智能、大数据等创新技术，金融机构可以更加精准地识别客户需求，为客户提供个性化的金融产品和服务，从而提升金融服务的便捷性、精准性、安全性，真正实现金融服务惠及大众。

在落实五篇大文章战略部署时，信银理财把普惠金融和数字金融这两篇大文章有机结合在一起，力争通过数字化的方式把普惠金融做得更好。目前信银理财在用户画像/用户互动、数据分析平台等系统建设方面已达到行业领先水平，并且将销售平台建设作为数字化转型的重点项目之一，通过对理财经理及直销客群进行精准画像，着力打造数字化销售体系。

未来，公司数字普惠金融服务升级将进一步围绕客户数字化、产品数字化、服务数字化、消保数字化等，以满足“千人千时千面”需求。通过提升客户KYC的广度与深度，全方位了解客户的资产状况、流动性需求、风险偏好、风险评估等级等维度；利用人工智能、大数据等创新技术赋能实现KYC和KYP的精准适配，提供专业的资产配置规划；探索智能化投顾服务体系，提供个性化的解决方案；广泛利用直销APP、公众号等数字渠道，全方位、多角度开展投教宣传活动等。

信银理财始终践行金融为民理念，为各类有需求的客户群体提供平等的专业理财服务，提升广大人民群众的获得感、可得性和满意度，以专业性为保障，积极探索普惠理财与居民日常生活场景的融合，持续加大对小微企业、“三农”的支持力度，不断提升理财产品及服务质效，奋力谱写普惠金融大文章，为推进建设金融强国、民族复兴伟业贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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