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SAP黄陈宏：以商业AI推动企业决策运营 

2024年05月13日13:02 | 来源：环球网
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原标题：SAP黄陈宏：以商业AI推动企业“拥抱”新质生产力

对于一家乐器公司而言，开拓一个新的海外市场需要进行哪些调研与筹备？

5月10日，2024 SAP中国峰会展示了这样一个画面：借助SAP的全新商业AI，乐器公司业务人员输入相应选址要求，即可生成推荐的开店地址。在采购与招聘流程，商业AI又能快速帮助其选取当地合适的供应商，并一键生成招聘文档。而在优化客户服务、库存与财务洞察方面，业务人员同样可基于商业AI大幅提升效率。

“如今AI可以为全球企业业务增长和创新带来全新机遇，为经济发展注入新动能。”SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏在接受记者采访时表示，SAP正通过商业AI的布局，帮助中国企业将AI与业务流程、运营管理深度融合，释放数据的价值和潜能，让企业的决策运营更卓越、更智能、更高效，并进一步赋能新质生产力培育。

商业AI蕴藏的想象空间

相关报告提出，今年中国生成式人工智能应用市场规模将达200亿元，2030年达万亿规模，2024年到2028年的年平均复合增长率将超30%。

在生成式AI的浪潮下，SAP于2023年正式推出商业AI。据黄陈宏介绍，在基础层，SAP通过BTP业务技术云平台提供AI技术，进行大模型的适配、训练、协同，与生态伙伴共同搭建AI底座。随后，SAP将AI能力嵌入企业全业务流程，覆盖ERP、供应链管理、人力资源管理、商业网络、客户关系管理、业务平台等领域。商业AI的“智能副驾”JOULE则进一步打通所有的业务，为企业提供更好的洞察，并提高生产力。

以制药企业罗氏制药为例，黄陈宏谈到，SAP商业AI帮助罗氏制药加强财务运营，将研发的财务预测工作从数周降低为2小时，准确度提高40%，大幅提升了研发投资回报，降低决策风险。达美航空利用商业AI提升员工满意度，打造个性化职业规划，实现精准职位匹配，使高绩效人才保留率提高98%，前线员工担任25%的管理岗位，培养更强大的人才队伍。

值得关注的是，在大模型时代的海量数据中，SAP又是如何精准、安全地运用数据，从而催生出更高的价值？黄陈宏说，“SAP的ERP体系是客户企业的数字化核心，它包含该企业关键的业务流程，以及真实、实时、精准的业务数据。”

他进一步表示，基于SAP ERP体系，商业AI应用的数据便都是真实且和业务有关的数据。借助真实、实时、精准的业务数据，AI训练后生成的结果会有更好的洞察。此外，SAP对数据的安全性、私密性有很高的标准，数据只有经过授权以后才能用于训练AI模型。总体而言，SAP商业AI具有业务相关、结果可靠、标准负责的特点。

如何打造“新质生产力”企业

当前在新质生产力的推动下，千行百业正通过科技创新这一重要引擎持续提质升级。黄陈宏强调，在这样的时代背景下，SAP希望成为中国企业业务转型的“好伙伴”，全球化的“金钥匙”，可持续发展的“同路人”。SAP将通过以商业AI为代表的数字化技术，帮助更多行业建设“全数据的智慧企业”“全球化的协同企业”“全绿色的可持续发展企业”。

其中在“全数据”方面，SAP将继续完善企业数字化转型的运营基座，支撑企业的业务发展，并帮助企业实现ERP及应用上云，消除数据孤岛，以数据驱动管理决策。随着商业AI的引入，SAP将进一步赋能中国企业按下业务转型“加速键”，实现高质量发展。

在“全绿色”方面，为推进落实“双碳”目标，各行各业均在积极探索低碳策略的实施路径。面对可持续发展的时代需求，SAP重新定义了ERP中的R（资源），创新将碳数据纳入企业资源范畴，让碳数据“看得见、摸得着”，并可以准确计算。

目前SAP已发布了可持续发展的四大核心方案，包括碳排放管理、碳足迹管理、ESG报告披露、绿色溯源和循环回收，并在去年更新了可持续发展足迹管理方案，同时发布了可持续发展数据交换方案，以此加快推进供应链上的减碳。2023年5月，SAP还推出“绿色账本”举措，帮助企业像管理营收和利润一样，得到实际、而非估算的碳排放数据，真正实现“人财物碳”一体化管理。

“低碳归根到底还是离不开数字化。”在本次峰会期间，黄陈宏还宣布，SAP已加入亚布力中国企业家论坛“亚布力零碳雄心计划”。通过这一平台，SAP将利用“绿色账本”等技术和解决方案，帮助更多企业实现“人财物碳”一体化发展。

此外，在“全球化”方面，黄陈宏认为，从“老三样”到“新三样”的扬帆出海，中国企业正在积极开拓海外业务，迈向更高质量的全球化发展。为提升全球化运营能力，中国企业需要运用数字化手段搭建合规可控的数字化运营底座，提升人才水平，加强本地运营，并融入全球生态体系。

今年3月，SAP发布了全新升级的“全球运营金钥匙计划2.0”，从产品、生态、能力三个维度助力企业建立完善的全球运营体系，加速全球化进程。值得一提的是，该计划将商业AI融入一站式云解决方案，可帮助企业在全球运营中更好掌握五大核心能力，即合规风控、人才管理、营销管理、供应链协同和可持续发展。（记者 郑湘琪）

(责编：曹淼、李源)
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