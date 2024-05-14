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央行浪漫！5月20日上新“心形”纪念币

2024年05月14日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行定于2024年5月20日发行2024吉祥文化金银纪念币一套。该套纪念币共8枚，其中金质纪念币3枚，银质纪念币4枚，金银双金属纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套纪念币正面图案均为“吉祥”文字造型，衬以中国传统吉祥纹饰，并刊国名、年号。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

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背面图案方面，5克圆形金质“一岁一礼”纪念币背面图案为装饰风车造型，并刊“一岁一礼”字样及面额。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

100克圆形银质“一岁一礼”纪念币背面图案为蝴蝶结、云、星、线条等装饰组合图案，并刊“一岁一礼”字样及面额。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

5克如意形金质“生生不息”纪念币背面图案为银杏果、银杏叶等装饰组合图案，并刊“生生不息”字样及面额。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

30克如意形银质“生生不息”纪念币背面图案为海豚、海浪、珊瑚、海星等装饰组合图案，并刊“生生不息”字样及面额。

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5克金3克银心形双金属“心心相印”纪念币背面图案为心形装饰组合图案，并刊“心心相印”字样及面额。

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30克心形银质“心心相印”纪念币背面图案为天鹅、心形、花等装饰组合图案，并刊“心心相印”字样及面额。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

3克圆形金质“十全十美”纪念币背面图案为装饰花瓶造型，并刊“十全十美”字样及面额。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

15克圆形银质“十全十美”纪念币背面图案为装饰凤凰造型，并刊“十全十美”字样及面额。

央行“发糖”！520心形纪念币来了，你心动了吗？

纪念币规格及发行量方面，5克圆形金质纪念币为精制币，含纯金5克，直径20毫米，面额80元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

100克圆形银质纪念币为精制币，含纯银100克，直径60毫米，面额30元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

5克如意形金质纪念币为精制币，含纯金5克，外接矩形18毫米×24毫米，面额80元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

30克如意形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接矩形36毫米×47毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

5克金3克银心形双金属纪念币为精制币，含纯金5克、纯银3克，外接正方形边长27毫米，面额80元，成色99.9%，最大发行量30000枚。

30克心形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接正方形边长40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量50000枚。

3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量40000枚。

(责编：罗知之、高雷)
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