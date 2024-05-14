原标题：2024世界品牌莫干山大会丨波司登品牌引领迈向“全球领先”

风起清妍莫干山，世界品牌竞芳菲。5月11日，由新华社、中国品牌建设促进会指导，新华社品牌工作办公室、中国国家品牌网联合主办的第八届“中国品牌日”系列活动——2024世界品牌莫干山大会在浙江德清举办。来自国内外知名企业代表、专家学者4000余人齐聚一堂，分享中国品牌发展之道，发出全球品牌时代强音，共襄这一场世界品牌建设领域的思想盛宴。

全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康应邀参加大会作主场品牌案例分享，并接受新华社企业家高端访谈，分享波司登品牌发展的成功经验，探讨中国自主服装品牌高质量发展的新趋势，在中国企业家群体及业界引起强烈共鸣。

品牌引领 择高而立 引领中国织造品牌出圈出海

盛会对话世界，品牌共创美好。波司登集团董事局主席兼总裁高德康在莫干山世界品牌大会上做了主题为《坚持品牌引领，迈向“全球领先”》的主场品牌案例分享，与领导专家、行业大咖思想交流碰撞，汇聚发展合力，肩负起新时代国货品牌全球化发展的时代使命。

品牌是企业乃至国家核心竞争力的综合体现。10年间，中国品牌建设取得积极进展，一大批中国企业、中国品牌、中国产品扬帆出海、走向世界，通过持续塑造产品品质、研发设计、技术标准等方面核心竞争力，改变了全球消费者对中国制造、中国品牌的传统认知。

高德康表示，国际化、全球化，是一个正在形成全球影响力的国家之中，具有行业领导地位的企业和品牌必然要走的道路。随着中国综合实力不断增强，中国品牌正加快迈向全球产业价值链中高端，我们坚信，中国品牌的未来，不应止步中国，更应朝向世界，未来一定会有更多中国品牌在世界舞台大放异彩。

高德康作主场品牌案例分享

作为较早探索国际化发展的中国品牌之一，波司登从上世纪90年代开始，坚持品牌引领的发展模式，做强夯实国内市场领先地位，探索品牌国际化发展。随着共建“一带一路”倡议的深入实施，中国在参与全球经济活动中展现澎湃活力。波司登立足中国，走向世界，乘上“一带一路”快车，为提升中国自主服装品牌的全球影响力和中国时尚的国际话语权而不懈努力。

波司登以全球视野高点定位品牌，多次与国际知名设计师联名合作，推动传统文化与国潮风尚、国际时尚融合发展，刷新全球羽绒服行业设计美学。从纽约时装周的“牖”系列，到与意大利艺术家合作的“星空”系列，到登陆伦敦时装周的“中国红”，到米兰·达芬奇庄园中国品牌首秀，波司登融汇东西方文化、创意设计和科技功能，向全球展现了中国品牌的专业实力和时尚创意，赢得了越来越多主流和年轻人群的青睐。抢滩英伦，迭代创新伦敦旗舰店的运营，探索中国织造品牌“出海”和跨境电商新模式，并在巴黎、米兰、伦敦国际知名机场进行品牌形象传播，持续提升品牌的国际知名度和影响力。波司登品牌连续三年入选Brand Finance（品牌金融）全球最具价值服饰品牌榜50强，上榜世界品牌实验室2023“世界品牌500强”第462位，羽绒服规模（销售额、销售量）全球第一，在规模、产品、渠道、运营都引领全球羽绒服行业发展。

向新提质 乘势而上 赋能企业可持续高质量发展

加强品牌建设是发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。纺织服装是“美好生活产业”，在消费提质升级、国货新潮涌动的趋势下，如何把握新的增长点、加快发展新质生产力，成为中国企业家必须回答好的时代命题。

新对话·莫干山品牌面对面

世界品牌莫干山大会期间，高德康接受新华社《新对话·莫干山品牌面对面》企业家高端访谈，畅谈波司登品牌温暖故事，展望新消费趋势下中国品牌的增长之道和领军企业的责任担当。高德康表示，新时代中国品牌建设是一项长期的、系统性的工作，需要企业坚持长期主义和价值创造，“以恒心办恒业”，以新质生产力引领高质量发展。波司登将继续坚持品牌引领的发展模式，不断夯实品牌核心竞争力，不仅仅要做中国第一，更要朝着“全球领先”的目标砥砺奋进。

开年以来，我国经济和消费回升态势显著，“消费促进年”有望为纺织服装打开更大消费新空间。高德康认为，价值消费和情绪价值已成为主导Z世代消费理念、消费行为的关键因素，满足顾客的最好方式就是持续创造新的顾客价值。未来的纺织服装产业，一定是时尚创意产业和科技创新产业，时尚功能科技服装市场增长潜力巨大。波司登明确“聚焦羽绒服主航道，聚焦时尚功能科技服饰赛道”的“双聚焦”战略，丰富中高端羽绒服产品组合，拓展更时尚的专业防晒衣品类，以高质量供给引领和创造新需求，致力于成为世界领先的时尚功能科技服饰集团。让全球消费者在每一个季节都能感受到来自波司登的专业防护和陪伴，也为品牌吸引全新的消费客群。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，科技创新已成为百年未有之大变局中的“关键变量”。波司登持续强化科技创新，加快数智转型，推动绿色发展，深化海外生产资源的规划和布局，并承担国际标准化组织ISO/TC133秘书处、国际羽绒羽毛局中国理事单位工作，形成了创新驱动、智造未来的可持续高质量发展实力。在明晟ESG评级中获评A级，在CDP气候变化评级中提升至B级，均为中国纺织服装企业最优评级。未来，将继续发挥行业领军和链主企业社会责任，践行“双碳”战略目标和可持续时尚，携手社会各界及利益相关方打造可持续高质量发展的产业生态，助力乡村振兴。

5月10日晚上，2024架无人机以满天星斗为巨幕，点亮山水人文德清的夜空，流光溢彩，炫酷唯美。波司登品牌在风云聚会的莫干山璀璨夺目，展现大国品牌峥嵘气象，成为世界品牌盛会的耀眼明星。

见证时代热望，共赴美好未来。随着中国综合实力不断增强，中国品牌正加快迈向全球产业价值链中高端，未来一定会有更多中国品牌在世界舞台大放异彩。波司登集团将与众多中国企业、中国品牌携手向新出发、与时偕行，探索发展新质生产力，提升品牌“软实力”和品牌资产价值，从中国第一迈向“全球领先”，书写新时代“中国品牌，世界共享”的精彩华章。

(责编：曹淼、李源)

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