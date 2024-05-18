本报记者 王俊岭

五月十七日，在浙江省温州市乐清湾港区大宗散货码头，货轮停靠在泊位上装卸煤炭。

蔡宽元摄（新华社发）

5月17日，在位于江苏省海安高新区的一家高压电机制造有限公司车间内，工人在赶制出口高压电机产品。

翟慧勇摄（新华社发）

5月17日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局发布4月份国民经济运行数据。总体看，虽然部分指标受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响增速有所放缓，但工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善，新动能保持较快成长，国民经济延续回升向好态势，积极因素累积增多。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华说，下阶段，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

主要指标保持增长

全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，全国服务业生产指数同比增长3.5%，全国网上零售额同比增长11.5%，货物进出口总额36389亿元……4月份，多项主要指标稳步增长，展现出中国经济回升向好的积极态势。

刘爱华说，4月份经济运行延续回升向好态势主要体现在生产供给稳中有增、市场需求继续扩大、就业物价总体改善、企业发展预期向好、高质量发展继续取得新进展五个方面。

从工业看，4月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%，超过八成的行业和近六成的产品增速回升。从进出口看，4月份货物进出口增速由负转正，同比增长8%。1至4月份进出口规模创历史同期新高，机电产品、劳动密集型产品等重点产品出口优势继续得到巩固。从投资看，大规模设备更新等政策有力支持，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，设备更新投资快速增长，制造业投资增势良好。1至4月份固定资产投资同比增长4.2%，其中制造业投资增长9.7%。

“4月份，市场需求继续恢复，企业生产加快，制造业采购经理指数连续2个月扩张。其中，生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间，这表明制造业企业对近期市场发展的信心总体稳定。服务业商务活动指数是50.3%，连续4个月位于景气区间。”刘爱华说。

内生动能持续修复

不久前，高盛、花旗等机构分别发布报告表示，2024年中国经济开局良好，上调对2024年全年中国GDP增速预测。

“近期多个国际组织和咨询机构上调了对中国全年经济增速的预期，显示了国际社会对中国经济发展的信心。从下阶段看，尽管外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展也面临一些困难挑战，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，随着宏观政策加快落地显效，经济内生动能持续修复，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。”刘爱华说。

具体来看，有三方面支撑因素：

一是新动能新优势加快塑造。1至4月份，规模以上装备制造业占全部规模以上工业比重达32.4%，高技术制造业增加值比重达15.4%；新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长33.2%和18.2%。随着这些新产业、新产品、新模式持续成长，创新主导作用将持续彰显，经济发展空间将进一步拓展。

二是内需有望继续改善。1至4月份，制造业技术改造投资同比增长8.5%，高技术产业投资同比增长11.1%，都快于全部投资增速。反映设备更新情况的设备工器具购置投资也保持了两位数增长。同时，根据有关部门监测，刚刚过去的“五一”假期，国内出游人次按可比口径比2019年同期增长了28.2%，出游总花费增长了13.5%。

三是政策效力有望进一步发挥。今年以来，宏观政策靠前发力，稳增长、增后劲、防风险等各项工作加快统筹推进，为经济发展创造了良好条件。政策、资金等要素支持逐步落地，国家重大战略领域投资、建设加快推进，都有助于推动经济持续恢复向好。

向好态势不会改变

刘爱华介绍，今年以来，消费市场呈现持续恢复态势。具体来看，一是基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长，二是服务消费增势良好，三是线上消费带动作用明显。

对于外界较为关心的物价走势，刘爱华表示，4月份，在居民消费需求尤其是服务需求的持续带动下，居民消费价格同比涨幅稳中有升，涨幅由上月的0.1%上升到0.3%，扩大0.2个百分点。下阶段，从食品价格、工业消费品价格、服务价格等各种因素判断，虽然食品价格因为天气转暖、供应增加，仍将处于季节性低位，但是工业消费品和服务价格有望在需求恢复推动下低位回升。

投资方面，刘爱华介绍，1至4月份，固定资产投资（不含农户）增速比一季度略微回落了0.3个百分点，主要是南方部分地区雨涝灾害影响了施工进度。下阶段，随着政府投资的带动和放大作用不断显现、市场信心和预期不断增强、民间投资积极性逐步恢复以及项目要素保障的不断强化，有效投资的关键作用有望得到进一步发挥。

刘爱华说，总体看，中国有能力、有韧性应对外部冲击，经济回升向好态势不会改变。

(责编：白宇、卫嘉)

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