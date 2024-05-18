据新华社深圳5月17日电 （记者戴小河、印朋）中国海油惠州26—6钻采平台上部组块与导管架17日对接成功，完成海上安装，这是我国首个智能海上钻采平台。

惠州26—6钻采平台位于深圳东南约230公里的南海东部海域，所在区域油气田平均水深约112米，探明地质储量5000万方油当量。

惠州26—6钻采平台总重量超3万吨。其中，平台上部组块重约1.7万吨，长93米、宽42米、高42米，甲板投影面积相当于8个标准篮球场大小，采用浮托安装方法。

据了解，惠州26—6钻采平台通过集约化设计集成了“超脑”、边缘智算站、数据安全管控装置等五大智能模块，配有工艺仿真优化系统、能耗监测管理系统、智能巡检系统等10套子系统。智能化设备数量为传统平台的3倍，占用空间却减少1/3，具备智能生产、智能钻井、设备健康管理、智能安防等一系列强大功能，能提高生产效率达20%，每年可降低运维成本10%。

(责编：卫嘉、白宇)

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