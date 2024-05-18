本报记者 曲哲涵 王 观 葛孟超

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门鼓足干劲抓经济，巩固和增强经济回升向好态势，经济实现良好开局。

要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效……去年底召开的中央经济工作会议作出一系列部署，为稳住宏观经济大盘提供了坚实保障。

随着宏观政策落地见效，我国经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进。

加大逆周期调节力度，稳预期、稳增长、稳就业

今年以来，财税政策适度加力，支持企业轻装前行，强化重大战略任务财力保障；货币政策发挥总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，满足实体经济融资需求，有力稳预期、稳增长、稳就业。

税费政策惠企效应持续释放——

河南省浚县桃花深处休闲旅游农庄内，民俗表演等活动吸引游客纷至沓来。

“2023年以来合作社共享受税费减免79.57万元，我们把这些资金全部投入花木种植和服务环境改善。”浚县昌茂种植专业合作社负责人李会才说，今年前4个月接待游客数量比去年同期翻了一番。

多项支持小微企业和个体工商户发展的税费优惠政策延续实施至2027年底，将支持科技创新的税费优惠政策覆盖企业创新全流程各环节……“政策支持范围更广、优惠力度加大，从短期看，直接降低企业成本、稳定市场预期；从长期看，进一步激发企业发展内生动力，为高质量发展奠定坚实的微观基础。”北京国家会计学院副院长李旭红说。

财政工具统筹发力靠前发力——

塔吊林立，机器轰鸣。在2023年增发国债资金，以及地方政府专项债券资金、政策性开发性信贷资金合力支持下，江西赣江抚河下游尾闾综合整治工程建设加速推进，项目建成后将有效提升抚河流域防汛抗旱水安全保障能力，改善水生态和通航条件，促进区域经济社会高质量发展。

目前，7000亿元的中央预算内投资已下达2000多亿元，占全年比重超过30%；2023年增发的1万亿元国债全部下达地方，已落实到1.5万个工程项目上……用好财政政策空间，组合使用赤字、专项债、特别国债政策工具，保持适当支出规模、加快支出节奏，有力促进经济持续回升向好。

金融对实体经济支持力度稳固——

“交通银行提供的科创易贷、融资租赁贷合计2000万元，让我们踏踏实实优化电池管理算法模型，增强企业竞争力。”慧橙新能源发展（杭州）有限公司负责人王子豪干劲十足。

降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元；适时降息，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，引导5年期以上贷款市场报价利率降低0.25个百分点……今年以来，中国人民银行综合运用多种政策工具，金融总量稳定增长。一季度，人民币贷款余额增速为9.6%，新增9.5万亿元；新发放企业贷款利率为3.75%，同比降低0.22个百分点。

“科学有效的宏观调控，是经济平稳健康发展的重要保障。”民生银行首席经济学家温彬表示，宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，有效开展逆周期调节，发挥了宏观经济稳定器功能，推动一季度国民经济持续回升、开局良好。

加大跨周期调节力度，转方式、调结构、提质量、增效益

今年以来，宏观政策围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，推动经济在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。

——助力培育和发展新质生产力。

1月，国家先进制造产业投资基金向江苏南京宁庆数控机床制造有限公司投资1.5亿元，支持企业产品研发与市场开拓双提速。目前，该公司的横梁移动式大型数控龙门机床实现批量出货，支持C919大飞机及各类商业火箭核心零部件加工。

今年，宏观政策强化精准“滴灌”，支持更多实体企业在新赛道上站稳脚跟、施展本领。

中央财政安排30亿元支持首批20个左右试点城市“智改数转网联”，安排313亿元支持现代职业教育质量提升计划，加大国家融资担保基金对科技型中小企业风险分担和补偿力度；税务部门创新服务，加快部门落实研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免政策……

中国人民银行加强政策工具创新，设立5000亿元的科技创新与技术改造再贷款；3月末，金融机构高技术制造业贷款同比增长27.3%。

——着力扩大国内需求。

近日，辽宁省沈阳市家电家居销售企业联合生产、回收企业开展“以旧换新惠民补贴”等活动，市民李洁买了一部新手机，旧手机折抵加上新机补贴，省了近400元。

在各类政府投资大力支持下，山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期项目将于今年9月1日投入使用。“新大楼总建筑面积8.9万平方米，能增加860多张床位，改善百姓的就医体验。”院长邓华亮说。

推进大规模设备更新和消费品以旧换新的“红包”补贴持续推出；将“保障性住房”等纳入专项债券用作项目资本金范围……激发更多有潜能的消费，扩大更多有效益的投资，推动形成消费和投资相互促进的良性循环。

用好2023年增发国债推进高标准农田建设，提高小麦、早籼稻最低收购价……惠农政策绵绵用力，夯实粮食安全根基。

社会保障与就业、住房保障等事关民生支出增速高于整体增速，中央对地方转移支付已下达资金占比超过年初预算的85%……优化财政支出结构，为兜牢民生保障网，推动城乡融合、区域协调发展提供坚实资金保障。

结构性货币政策持续发力，3月末，普惠小微贷款、涉农贷款和民营经济贷款同比增速分别为20.3%、13.5%和10.7%，均明显高于全部贷款增速。

“宏观政策增强对国家发展战略和经济薄弱环节支持力度，补短板、破瓶颈、重前瞻，更好发挥跨周期调节作用，支持高质量发展效果有效提升。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。

同向发力、形成合力，提高政策效能

今年以来，财政、货币政策与就业、产业、区域、科技、环保等政策强化统筹，同向发力、形成合力，提高政策效能。

“多亏河北科技大学谭建波教授带领的科技特派团来厂里，指导我们突破燃烧器技术难题，下半年能顺利投产了！”石家庄盛华企业集团总经理包学春说。

在山西，财政、发改、金融等部门融通财政金融政策工具，发挥财金联动纽带作用，为全省经济转型发展注入更多的金融活水；在山东济南，发改、工信、财政等部门构建起三级培育体系，支持专精特新企业发展……财税金融政策补足给养、就业科技政策涵养根基、区域产业政策开辟空间，各部门“拧成一股绳”破解经济发展难题，政策叠加效应放大高质量发展动能。

开局良好，提振信心，为实现全年目标任务打下了较好基础。但也要看到，当前有效需求不足、社会预期偏弱等问题仍然存在，持续回升向好基础还需进一步巩固。

“下一阶段，财政政策重在做好资金供给，要结合债券市场需求和超长期特别国债对应建设项目的实施周期，科学设计发行品种期限，合理安排发行节奏，充分发挥政府部门在稳增长中的积极作用。在货币政策方面，需综合运用利率、准备金、再贷款等工具，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。”温彬说。

“要加快实施政府和社会资本合作新机制，更高效率落实设备更新和消费品以旧换新等既定政策和重点任务，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费。同时，要综合运用扩大需求、优化供给、深化改革等措施，促进物价运行在合理水平。适应国内外环境变化和形势发展需要，还要做好重大政策的预研谋划，丰富政策工具储备箱，为有效应对各种冲击影响备足管用有效的政策工具。”李旭红说。

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和全国两会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持乘势而上，切实巩固和增强经济回升向好态势，就一定能完成全年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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