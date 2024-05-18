四月国民经济延续回升向好态势（新数据 新看点）
2024年05月18日06:46 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月17日电 （记者刘志强）17日，国家统计局发布4月国民经济运行情况。数据显示，4月，生产需求平稳增长，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。
生产供给稳中有增。从工业看，4月，规模以上工业增加值同比增长6.7%，超八成行业和近六成产品增速回升。从服务业看，服务业生产指数同比增长3.5%，扣除假日错月因素之后，服务业运行总体稳定。
市场需求继续扩大。从进出口看，4月，货物进出口总额同比增长8%，1至4月进出口规模创历史同期新高。从消费看，4月，社会消费品零售总额同比增长2.3%。从投资看，1至4月，固定资产投资同比增长4.2%，其中制造业投资同比增长9.7%。
企业发展预期向好。4月，市场需求继续恢复，企业生产加快，制造业采购经理指数连续2个月扩张。其中，生产经营活动预期指数为55.2%，服务业商务活动指数为50.3%。
高质量发展继续取得新进展。4月，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.9%、11.3%。即时零售、直播带货等新模式快速发展，带动1至4月实物商品网上零售额同比增长11.1%。民生领域投入继续加大，1至4月，教育、体育投资同比分别增长7.7%和12.7%，快于全部投资增速3.5和8.5个百分点。
《 人民日报 》（ 2024年05月18日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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