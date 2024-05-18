本报记者 葛孟超 曲哲涵

财政部网站5月17日发布公告，2024年超长期特别国债（一期）已完成招标工作。本期国债计划发行400亿元，实际发行面值金额400亿元。本期国债期限30年，经招标确定的票面利率为2.57%，2024年5月20日开始计息，招标结束后至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成，全年的发行工作正式启动。

《政府工作报告》提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。根据财政部的安排，今年拟发行超长期特别国债的期限为20年、30年、50年，分为22次发行，首次发行时间为5月17日，11月中旬发行完毕，付息方式为按半年付息。

为什么要发行超长期特别国债？发行安排有哪些亮点？如何管好用好资金？记者进行了采访。

既可拉动当前投资和消费，又能筑牢长期高质量发展的基础

区别于一般国债，特别国债是指阶段性发行的具有特定用途的国债。《政府工作报告》提出，发行超长期特别国债是“为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题”。

超长期，主要是指发行期限。我国长期国债的期限一般在10年及以上。超长期债券有利于缓解中短期偿债压力。

广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平表示，超长期特别国债兼顾了短期和长期，既可拉动当前投资和消费，又能筑牢长期高质量发展的基础，同时也有利于地方财政休养生息，将带来多方面利好。

据介绍，超长期特别国债将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。

经全国人民代表大会审查批准，财政部已将2024年超长期特别国债收支纳入2024年预算。超长期特别国债是今年积极财政政策的重要内容，我国宏观政策“工具箱”更加丰富。

发行期限、节奏等亮点多

今年的超长期特别国债发行安排有许多亮点。发行期限较长，“能够为建设周期长、投资回报慢的重大项目和重大工程等提供充裕的超长期资金，还摊薄了国债的付息压力。”连平说。

发行节奏较为平缓。中央国债登记结算有限责任公司总监敖一帆表示，今年发行的超长期特别国债坚持采用市场化原则，面向国债承销团成员公开招标发行，有利于健全长端国债收益率曲线，促进国债市场长期可持续发展。5月至11月分22次发行，节奏平稳，有利于减轻对市场的冲击，维护债券市场平稳运行。

市场目前对稳定安全资产的需求较高。“发行超长期特别国债有利于平衡国债市场供需结构。今年以来，保险、理财、基金等非银机构资金充裕，对超长期国债需求比较旺盛。超长期特别国债发行将有利于满足市场机构对于超长期债券的投资需要。”中国工商银行总行金融市场部总经理王海璐说，工行将充分发挥自身资金、渠道、人员、专业优势，积极做好超长期特别国债承销和投资工作。

项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走

国债资金最终要投资到项目上，如何用好今年的1万亿元增量资金？配合超长期特别国债发行，国家发展改革委会同有关方面研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。

国家发展改革委副主任刘苏社介绍，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，切实加强统筹协调，做好资金保障，优化投入方式，加大监管力度，特别是要尽快建设一批前期工作比较成熟、具备条件的项目。

“结合超长期特别国债资金实际，研究建立监管机制，加强对资金分配、下达和使用的全过程监管，确保规范、安全、高效使用。”财政部预算司司长王建凡说。

值得注意的是，今年发行的超长期特别国债是记账式国债，与普通投资者较为熟悉的储蓄国债在投资者群体、交易方式、流通性、付息方式等方面均存在显著差异。业内人士提醒，记账式国债价格会随着市场行情变化而波动，投资者要根据自身需求理性投资，切勿盲目投资。

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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