本报记者 刘志强

4月份，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。5月17日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍了4月份国民经济运行情况，并回答了记者提问。

工业生产增长有所加快，持续回升具备支撑因素

规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%，是近年来月度环比增速的一个高点……4月份，受益于宏观政策持续协同发力及出口拉动，工业生产增长有所加快。发布会上，刘爱华分析了当前工业经济运行的主要特点。

三大门类增速均回升。4月份，采矿业增加值增长2%，比上月加快1.8个百分点；制造业增长7.5%，加快2.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%，加快0.9个百分点。

超八成行业和近六成产品增速回升。4月份，41个工业大类行业中，33个行业增加值同比增速比上月回升或者降幅收窄，回升面达80.5%；统计的619种主要工业产品中，363种产品产量增速回升或者降幅收窄，回升面达58.6%，接近六成。

工业品出口带动作用明显。在一系列稳外贸政策作用下，工业出口交货值继续回升，带动电子、纺织等出口占比较高的行业恢复向好。4月份，规模以上工业出口交货值同比增长7.3%，比上月加快5.9个百分点。有出口的39个大类行业中，31个行业出口增长，增长面接近八成。

装备制造业回升幅度较大。4月份，规模以上装备制造业增加值同比增长9.9%，比上月加快3.9个百分点。其中，汽车制造业增加值增长16.3%，计算机通信和其他电子设备制造业增加值增长15.6%。

此外，4月份，消费品制造业增加值同比增长4.8%，增速比上个月加快1.7个百分点。

刘爱华认为，下阶段，工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间，信息技术、数字技术、智能技术、绿色技术蓬勃发展将助力新动能加快释放，“制造业采购经理指数（PMI）已连续2个月处于扩张区间，规模以上工业企业利润同比增速已连续3个季度增长，将会对工业经济持续回升形成有力支撑。”

消费总体呈现恢复态势，市场潜力有望持续释放

4月份，社会消费品零售总额同比增长2.3%，增速比上月有所回落，主要是受到假期天数比上年同月减少2天、同期基数比较高等因素的影响。“扣除同期基数影响之后，还是平稳增长态势。从环比看，4月份，社会消费品零售总额环比增长0.03%。”刘爱华作了具体介绍。

基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长。4月份，限额以上单位商品零售额中，粮油食品类同比增长8.5%，饮料类增长6.4%，日用品类增长4.4%。

服务消费增势良好。1至4月份，服务零售额同比增长8.4%，高于同期商品零售额增速4.9个百分点。假日出行持续活跃，带动餐饮、交通等消费较快增长。1至4月份，餐饮收入同比增长9.3%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额都保持较快增长。

线上消费带动作用明显。1至4月份，实物商品网上零售额同比增长11.1%，占社零总额的比重达23.9%，占比比1至3月份提升0.6个百分点。

“今年以来，文旅消费、数字消费、绿色消费、健康消费等热点不断为消费市场恢复增添新动力，消费市场总体呈现持续恢复态势。也要看到，居民消费能力和消费信心仍待进一步提升。”刘爱华认为，下阶段，随着消费新场景不断涌现，新业态加快融合，消费空间不断拓展，以及消费品以旧换新等促消费政策逐步落实，市场潜力有望得到持续释放。

投资保持平稳增长，关键作用有望进一步发挥

今年以来，在积极扩大有效投资相关政策带动下，固定资产投资总体保持平稳增长。1至4月份，固定资产投资（不含农户）同比增长4.2%，增速比一季度略微回落了0.3个百分点，主要原因是南方部分地区雨涝灾害影响了项目施工进度。

制造业投资稳定增长。1至4月份，制造业投资同比增长9.7%。其中，装备制造业投资同比增长12.2%，消费品制造业投资同比增长15.4%，均保持两位数增长。

技改升级投资增长较快。1至4月份，制造业技术改造投资增长8.5%，高技术产业投资增长11.1%。

设备更新投资较快增长。在大规模设备更新等政策带动下，1至4月份，设备工器具购置投资同比增长17.2%，快于全部投资13个百分点，拉动全部投资增长2.2个百分点。

大项目支撑有力。1至4月份，计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长10%，快于全部投资5.8个百分点。

刘爱华表示，下阶段，随着政府投资的带动和放大作用不断显现、市场信心和预期不断增强、民间投资积极性逐步恢复以及项目要素保障的不断强化，有效投资的关键作用有望得到进一步发挥。

“今年以来，中国经济运行持续向好，显现出比较强的韧性和潜力，有利于化解外部冲击带来的影响。一方面，超大规模市场优势充分发挥，推动国内需求持续恢复，内需主动力的作用更加突出，国内大循环的内生动力和可靠性进一步增强。另一方面，国际循环的质量和水平进一步提升，有利于不断巩固和拓展国际市场和发展空间。”刘爱华认为，尽管经济持续回升仍然面临一定困难和挑战，但是我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大，经济内生动能持续增强，社会预期不断改善，有能力、有韧性应对外部冲击，经济回升向好态势不会改变。

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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