本报北京5月17日电 （记者邱超奕）记者17日从中国民航局新闻发布会上获悉：4月份，民航全行业完成运输总周转量113.8亿吨公里，同比增长21.6%，较2019年同期增长8.3%；完成旅客运输量5595.0万人次，同比增长10.6%，较2019年同期增长5.3%，其中，国内客运规模较2019年同期增长8.1%，国际客运规模突破500万人次，完成509.6万人次，恢复到2019年同期的83.8%，恢复水平连续三个月超80%；全行业完成货邮运输量68.4万吨，同比增长25.3%，较2019年同期增长13.9%。

此外，今年民航局全力推进国际客运航班恢复，近一周（2024年5月6日至5月12日）中外航司共执行国际客运定期航班5493班（每个往返航班计为1班，下同），恢复至疫情前约73.1%，客运航班通航70个国家，其中比疫情前新增科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚5个通航国家。我国与共建“一带一路”国家间客运航班量已恢复至每周4053班。

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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