国家外汇管理局：
4月货物贸易跨境收支顺差保持较高规模
2024年05月18日06:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月17日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局17日公布了4月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，4月，银行结汇1737亿美元，售汇2118亿美元；银行代客涉外收入5921亿美元，对外付款6303亿美元。
4月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资积极配置人民币资产，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿元和451亿元人民币。此外，4月跨境外币收支基本平衡，跨境人民币净流出增多，主要体现了人民币融资成本相对较低的影响。5月以来，内外部环境持续改善，跨境资金流动更趋均衡。未来，随着我国经济运行中的积极因素持续增多，基本面对外汇市场的支撑作用将进一步增强，有助于我国跨境资金流动更加均衡。
《 人民日报 》（ 2024年05月18日 04 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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