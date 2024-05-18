本报北京5月17日电 （记者丁怡婷）国家能源局17日发布的数据显示，4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7%。

4月份，分产业看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%。城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。

1至4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量384亿千瓦时，同比增长10.1%；第二产业用电量20214亿千瓦时，同比增长7.5%；第三产业用电量5505亿千瓦时，同比增长13.5%。城乡居民生活用电量4669亿千瓦时，同比增长10.8%。

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经