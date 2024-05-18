新华社北京5月18日电 题：以高水平科普助力高质量发展——中国科学院第20届公众科学日活动启动

新华社记者张泉

和大科学装置“零距离”接触，走进“神秘”的科研实验室，现场看科学家演示神奇的科学现象……5月18日，中国科学院第20届公众科学日活动正式启动，为公众奉上一场精彩纷呈的科学盛宴。

公众科学日活动上都有哪些精彩活动？如何以高水平科普促进高质量发展？新华社记者前往活动现场进行采访报道。

科研院所“打开大门迎客人”

月壤是什么样的？我国科学家从月壤中发现了什么？在中国科学院物理研究所举办的“阅壤”主题展，吸引了大批青少年参观。面对他们充满想象力的提问，科研人员耐心解答。趣味性十足的问答间，探索太空的种子在青少年心中悄然种下。

18日至19日期间，中国科学院百余个科研院所和院属高校“打开大门迎客人”，一线科技工作者与公众面对面交流，旨在激发公众特别是青少年群体对科学的好奇心和探索欲。

——北京正负电子对撞机、上海光源等国家重大科技基础设施，常熟农田生态系统、策勒荒漠草地生态系统等国家野外科学观测研究站都揭开了平日的“神秘面纱”。

——体验美丽化学、探索声音奥秘、畅游纳米世界，听科学家与AI虚拟人探讨人工智能的未来，观看中国科学院科技成就展……让公众近距离接触科技创新最前沿。

——在天津工业生物技术研究所“游览”二氧化碳“变身游”四条路线；在空天信息创新研究院登上新舟60遥感飞机、参观“极目一号”Ⅲ型浮空艇……让人们切身感受什么是新质生产力。

越来越多院士投身一线做科普

“陈爷爷，我想成为像您一样的科学家，我一定会守护科学的星光，让它得以绽放！”“等你长大了，欢迎来中国科学院这个科研殿堂，继续求索这个世界更多的可能！”

18日举行的公众科学日20周年主场活动上，中国科学院院士陈润生与少年的对话，彰显了院士在我国科普工作中发挥的重要作用。

“院士是我国科技工作者中的优秀代表，拥有杰出的科研能力和丰富的科研经历。当前，越来越多院士投身到科普工作中，他们的积极参与能够助力我国科普事业不断向高质量发展。”中国科学院学部工作局三级职员周德进说。

本届公众科学日活动期间，李家春、汪景琇等50余位院士围绕多个学科领域、多个公众感兴趣的热门话题开展科普讲座、在线问答、互动交流，讲解最新最前沿的科研成果，释疑解惑，激励年轻人投身科学事业。

“科普可以提升公众的科学知识水平，进而能够有效促进社会的发展。我们有责任在科普工作中发挥更大作用，为在全社会推进开展高质量科普贡献力量。”陈润生院士说。

持续开展高水平科普

“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。加快实现高水平科技自立自强和推进高质量发展，离不开高水平科普工作的开展。”周德进说，多年来，中国科学院在做好科技创新的同时，积极依托自身科研体系，推进公众科学日活动等一系列科普工作的开展。

周德进介绍，在过去的20年中，中国科学院公众科学日活动在探索中起步、创新、发展，科研人员由被动上阵转为热情参与，观众从走马观花到流连忘返。如今，除现场活动外，还有上亿人次在线上参与。公众科学日活动已成为公众了解科技进展、与科学家交流的重要渠道和传播科学知识的重要平台。

“不断以高水平的科普助力公众科学素养提升、优秀科学人才培养、良好科技文化传承。”周德进说，未来，中国科学院将持续发挥自身科学资源和人才队伍优势，不断创新形式、丰富内容，开展更高水平的科普工作。

(责编：白宇、卫嘉)

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