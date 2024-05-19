新华社北京5月18日电（记者宋晨）2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。

5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，这是记者从白皮书中了解到的信息。

白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业发展增速总体好于2022年。随着国民经济发展，各行业数字化转型和智能化升级对卫星导航设备及时空数据的需求开始释放，为北斗时空信息应用与服务市场发展注入了活力。

中国卫星导航定位协会会长于贤成介绍，截至2023年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位已接近2万家，从业人员近百万；在境内上市的业内相关企业（含新三板）总数为90家。知识产权方面，截至2023年底，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破11.9万件，同比增长4.84%，继续保持全球领先。

(责编：卫嘉、白宇)

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