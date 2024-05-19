新华社南京5月18日电（记者陈席元）记者从南京大学了解到，该校与南京航空航天大学、江苏省人民医院联合团队研发出一种具有眼动追踪功能的隐形眼镜，相关成果近期发表在国际学术期刊《自然·通讯》上，有望应用于康复助残、医学诊疗、心理学研究等领域。

5月17日，记者在南京大学现代工程与应用科学学院光电智能感知实验室看到了这款新型眼动追踪隐形眼镜。“它和市面上的隐形眼镜使用相同的材料。”论文第一作者、南京大学2020级博士生朱衡天介绍，镜片所用的医疗级硅橡胶材料厚100微米左右，其上均匀分布着4个金色线圈。

这是新型眼动追踪隐形眼镜实物。（王艺琳 摄）

“这4个线圈是射频器件，也是感知眼球运动的关键。”论文通讯作者、南京大学徐飞教授说，“射频器件在日常生活中很常见，门禁卡、公交卡上都有它。”

徐飞介绍，与新型隐形眼镜配套的还有一组无线射频装置。“就像公交车上的读卡机，它会向隐形眼镜发出射频信号，如果眼球在运动，隐形眼镜反射回来的信号频率和强度就会发生变化。我们通过分析信息数据，就能了解眼球运动的轨迹。”

南京大学2020级博士生朱衡天通过显微镜检查射频器件的微观结构。（王艺琳 摄）

朱衡天告诉记者，团队开展了72小时细胞毒性测试和长达一周的活体兔眼测试，以验证隐形眼镜的安全性和生物相容性，目前仍在不断改进技术，提高人机交互的同步率。“在新型隐形眼镜投入市场前，我们还要开展更大规模的临床试验，接受严格的伦理审核。”朱衡天说。

“眼动追踪是人机交互领域的关键技术。”徐飞表示，新型隐形眼镜在康复助残、医学诊疗、心理学研究等领域将有广泛的应用场景。

(责编：卫嘉、白宇)

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