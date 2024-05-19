本报记者 王云娜 姜晓丹

一个个机械手协同运转，快速完成钻孔、打磨等12道工序，每30秒钟就能下线一台地弹簧机芯。在广东省肇庆市高要区金利镇的新永昌五金科技有限公司厂房，机芯智能化生产线，只需要一名工人“指挥”。

“地弹簧是一种嵌入地面的门控五金，可辅助门的平缓开闭。”公司副总经理黄展豪介绍，地弹簧机芯加工这一关键模块的智能化生产，让公司产能提升了5倍，交货周期大幅缩短，残次品率控制在2%以内。

2018年10月，习近平总书记在广东考察时指出，城乡区域发展不平衡是广东高质量发展的最大短板。要下功夫解决城乡二元结构问题，力度更大一些，措施更精准一些，久久为功。2023年4月，习近平总书记在广东考察时强调，全体人民共同富裕是中国式现代化的本质特征，区域协调发展是实现共同富裕的必然要求。

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，广东启动实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”），把发展壮大县域产业作为实施“百千万工程”的重点，努力把短板变成“潜力板”。

创办于1991年的新永昌五金公司不断研发新产品，逐步赢得市场认可。前几年，面积达5万平方米的公司新厂房正式投产，引入采用机械手的地弹簧机芯智能化生产线，并建设了国家级质量标准实验室。此后，公司旗下产品加速销往海内外。

促进企业转型升级，金利镇不遗余力。工作人员主动走访企业，宣讲各类政策，及时纾困解难。在金利镇的培育下，新永昌五金公司成长为集自主研发、设计、生产、加工为一体的精密五金制造企业，获得实用新型、外观设计等60余项专利，并被认定为国家高新技术企业。

同样迈出转型步伐的，还有肇庆市高要区如日金属制品有限公司。这家中小企业曾经生产乐器类五金配件逾20年，总经理杜嘉俊说：“乐谱架等乐器类五金配件售价低、利润少，必须朝着生产乐器的方向转型。”

与新永昌五金公司不同的是，如日金属制品公司直接搬进了金利镇打造的五金智造小镇。为引导传统五金产业加快转型升级，金利镇近年来引入专业的园区运营团队，着手打造配套齐全的五金智造小镇，为企业提供标准厂房。

“不用花钱拿地建厂，我们集中精力研发工艺、攻克难关，成功生产出电子琴、手卷钢琴等产品，销往海内外。”杜嘉俊说。

在金利镇，通过向自动化、智能化转型，一批具有核心竞争力的企业脱颖而出，成为行业佼佼者。

广东在实施“百千万工程”中提出，加快专业镇转型升级，改造提升传统优势产业，培育战略性新兴产业，形成一批在全国有较强影响力和竞争力的名镇名品。

名镇名品，如何打响？金利镇叫响“好五金 金利造”，推动品牌焕新升级，推动企业向产业链价值链中高端攀升。

去年以来，高要区连续两年组织金利镇五金企业抱团参加广交会，以“区域集中、统一标识、连片布展”形式，引导企业集中展示。金利镇引导180多家五金企业携手，在家门口举办五金国际博览会及五金建博会，吸引客商前来，进一步擦亮“金字招牌”。此外，金利镇在交通道路、基础设施、公共服务上发力，既为居民生活添彩，又让客商留下好印象。

金利镇这个五金镇含“金”量更高了。高要区委副书记、金利镇党委书记梁文杰介绍，去年，金利镇获评“百千万工程”省级示范点。今年前4个月，金利镇工业总产值完成148.24亿元，同比增长4.95%；工业投资完成13.44亿元，同比增长10.08%。

镇是节点，联城带村。金利镇的产业跃升，是广东实施“百千万工程”的一个生动缩影。统筹县的优势、镇的特点、村的资源，广东引导各方面资源力量强县促镇带村，2023年县域地区生产总值增长5.2%，城乡居民收入比缩小到2.36∶1。

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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