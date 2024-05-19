前4月快递业务量同比增24.5%
2024年05月19日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月18日电 （记者韩鑫）记者从国家邮政局获悉：1至4月，我国邮政行业寄递业务量累计完成569.5亿件，同比增长21.7%。其中，快递业务量累计完成508.1亿件，同比增长24.5%。行业市场规模稳步增长，运行态势整体向好。
1至4月，邮政行业业务收入累计完成5265.1亿元，同比增长11.3%。其中，快递业务收入累计完成4211.3亿元，同比增长16.9%。服务质效不断提升。“一刻钟上门”等末端服务优化完善，“室外无人车+室内机器人”等智能服务深化发展，“产地仓+销地仓”等特色服务提质升级。4月，快递服务质量指数为648.8，同比提升15.5%。
《 人民日报 》（ 2024年05月19日 02 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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