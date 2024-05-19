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一季度物流企业运行平稳

多式联运业务加速发展

2024年05月19日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月18日电  （记者欧阳洁）记者近日从中国物流信息中心获悉：一季度物流企业业务运行平稳，结构性亮点突出，冷链物流、跨境国际、城市配送类业务呈现积极改善。

　　一季度，行业发展势头总体平稳，部分业务领域呈现积极改善。从业务类型看，冷链物流、跨境国际、城市配送类业务量增加的企业占比相对较高，均在26%以上。从服务领域看，快消品、电商零售、农副批发市场等民生物流业务量增长相对较好，进出口国际贸易领域物流恢复势头较为稳定。物流企业营收基本稳定，一季度冷链物流、跨境国际类营收增加的企业占比相对较高。多式联运加速发展，调查结果显示，近半数企业涉及多式联运业务，占比较去年第四季度提高约6个百分点。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月19日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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