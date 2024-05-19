本报上海5月18日电 （记者谢卫群）17日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南对外公布。首批一般数据清单包含智能网联汽车、公募基金、生物医药等三个领域，涉及智能网联汽车跨国生产制造、医药临床试验和研发、基金市场研究信息共享等11个场景，具体划分成64个数据类别、600余个字段。

清单着力解决企业数据跨境流动典型场景中需求最为迫切的问题。临港新片区坚持“一般数据清单+负面清单”相结合，从正面入手，结合跨境场景细化至具体字段，编制形成可操作、可落地的一般数据清单，同步迭代拓展更多场景、更多领域，以此为基准凝练形成场景化、精细化、可操作的字段级负面清单。坚持“放得开、管得住”的管理思路，推进数据跨境流动更大力度的开放，在确保企业操作便捷的基础上，同步做好数据跨境流动安全管理工作。

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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