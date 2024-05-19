原标题：超长期特别国债顺利首发

今年的《政府工作报告》提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

据悉，首发400亿元30年期国债，经招标确定的票面利率为2.57%，2024年5月20日开始计息，招标结束后至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。本期国债为固定利率附息债，利息按半年支付。

按照2024年超长期特别国债发行有关安排，超长期特别国债分为20年期、30年期、50年期，切实保障“两重”项目长期资金需求。中国工商银行总行金融市场部总经理王海璐表示，本次超长期国债期限结构设置科学合理，与“两重”项目建设周期精准对接，充分匹配项目资金需求，有助于为“两重”建设提供长周期资金支持。

超长期国债作为长期资产，当前市场需求较大，特别国债的启动发行对提升债券供给、促进债券市场供求平衡具有重要意义。“今年以来，保险、理财、基金等非银机构资金充裕，对超长期国债需求比较旺盛。超长期特别国债发行有利于满足市场机构对于超长期债券的投资需要。”王海璐说。

在发行时间安排方面，注重均衡政府债券发行节奏。中央国债登记结算有限责任公司总监敖一帆表示，统筹一般国债、地方债和超长期特别国债发行，今年5月至11月分22期（次）发行1万亿元超长期特别国债，发行节奏平稳，有利于减轻对市场的冲击。

王海璐认为，超长期特别国债发行节奏安排平稳有序，供给间隔较长，节奏较为缓和，有助于维护债券市场平稳运行。

值得关注的是，超长期特别国债采用市场化方式发行。敖一帆说，自1981年国债恢复发行以来，我国国债市场深度与广度显著提升，2020年抗疫特别国债全部采用市场化方式顺利发行。本次发行的超长期特别国债也坚持采用市场化原则，面向国债承销团成员公开招标发行，有利于健全长端国债收益率曲线，促进国债市场长期可持续发展。

据悉，中央结算公司作为财政部授权的政府债券总登记托管人，已累计支持国债和地方债发行登记超120万亿元。“作为今年超长期特别国债首发场所，我们对涉及的运行系统进行全面检视，确保平稳运行。此外，还进行了发行业务全流程模拟验证，确保发行工作顺利开展。”敖一帆说。

“超长期特别国债的发行是党中央、国务院着眼全局作出的重大战略部署，对推进强国建设、民族复兴伟业具有重要意义。”王海璐表示，工商银行将充分发挥自身资金、渠道、人员、专业优势，积极做好超长期特别国债承销和投资工作，为特别国债发行提供全方位有力保障，为服务实体经济贡献力量。（记者 曾金华）

(责编：方经纶、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经