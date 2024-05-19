原标题：招投标市场迎来新规范

招标投标市场近日迎来重磅文件。日前，国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，对未来一个时期我国招标投标市场的改革创新和规范发展进行了部署。

中国招标投标协会副会长李小林介绍，《意见》是招标投标法实施条例发布以来，最有系统性、最有创新意义的政策文件。该文件在处理政府和市场的边界问题方面作出努力，兼顾了发展和规范。

针对当前招标投标市场存在的制度规则滞后、交易壁垒难破除等突出问题，《意见》从改革创新招标投标制度设计、纵深推进数字化转型升级、加快实现全流程全链条监管等方面，提出多项重点任务。比如，在完善招标投标制度体系方面，《意见》强调，优化制度规则设计，加快推动招标投标法、政府采购法及相关实施条例修订工作，着力破除制约高标准市场体系建设的制度障碍。

在完善评标定标机制方面，《意见》提出，改进评标方法和评标机制，规范经评审的最低投标价法适用范围，全面推广网络远程异地评标，推行隐藏投标人信息的暗标评审；优化中标人确定程序，探索招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人，实行定标全过程记录和可追溯管理；加强评标专家全周期管理，建立评标专家日常考核评价、动态调整轮换等机制，实行评标专家对评标结果终身负责。

业内专家认为，这些改革举措进一步明确了招标投标过程中的各方责任，致力于建设公平竞争的招标投标市场。

国家发展改革委法规司负责人介绍，针对中小企业投标难、中标难的问题，《意见》提出，完善支持中小企业参与的政策体系。优化工程建设招标投标领域支持中小企业发展政策举措，通过预留份额、完善评标标准、提高首付款比例等方式，加大对中小企业参与招标投标的支持力度。探索将支持中小企业参与招标投标情况列为国有企业履行社会责任考核内容。

推进数字化智能化转型升级，是此次改革的一大亮点。《意见》提出，推动招标投标与大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术融合发展。制定实施全国统一的电子招标投标技术标准和数据规范，依法必须进行招标的项目推广全流程电子化交易。同时，创新招标投标数字化监管方式，推动现场监管向全流程数字化监管转变。

李小林认为，《意见》提出加快推进智慧监管，对监管手段和方式进行了创新，明晰权责的同时将提高监管效率和质量。

上述负责人表示，国家发展改革委支持各地方在改革招标投标管理体制、改进评标定标机制、推行全流程电子化招标投标、推进数字化智能监管等方面大胆创新，对行之有效的经验做法予以积极推广。

例如，近年来，江苏省在招标投标活动中以智能化为突破口，完成远程异地评标协调系统开发建设。依托全省统一评标（评审）专家库，实现省内“评委异地化、评标远程化、监管智能化”。推广智能辅助评标，评标时间缩短45%以上。通过专家评标行为大数据分析功能，约束和规范专家评标行为。

河北省全面推行“双盲”评审改革，实施评标专家“盲抽”，从专家库随机抽取专家，不显示姓名、联系电话等信息；推行技术标暗标“盲评”，避免专家打“人情分”。通过“双盲”评审改革，有效避免对不同所有制企业“差异化”对待，破除评标区域壁垒，遏制人为干预和暗箱操作，优化招标投标领域营商环境。

该负责人表示，按照《意见》部署要求，国家发展改革委将会同有关部门加强统筹协调，健全工作推进机制，细化实化各项任务，指导督促地方政府部门明确时间表、路线图，确保各项任务落地见效。（记者 吉亚矫）

(责编：方经纶、李楠桦)

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