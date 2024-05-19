原标题：港股为何强势反弹

5月13日，恒生指数收盘19115.06点，这是该指数时隔9个月重新站上19000点。近期，港股市场的反弹引发广泛关注。

中信证券首席经济学家明明认为，近期港股加速反弹源于多重因素共振。从国内基本面看，春节后经济回升向好的迹象逐步明确，一季度宏观经济数据表现较好。3月份、4月份的制造业PMI分别为50.8%、50.4%，连续2个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。

东源投资首席分析师刘祥东表示，今年以来，在一系列稳增长政策的刺激下，国内经济稳健发展、持续向好，港股权重的互联网板块部分龙头公司，展现出较强的稳定盈利能力。较低的估值以及较高的净资产收益率受到了投资者的关注和青睐，成为推动港股市场近期连续上涨的重要因素。

与此同时，海外投资者情绪同样有所改善。明明表示，在经历了一季度波折的通胀改善进程后，市场认为美国通胀正在逐步下行、劳动力市场存在走弱风险，以及美联储存在年内降息1次至2次的可能。随着市场根据美联储宽松的可能性重新定价，资金快速向全球股市流入，港股同样从中受益。刘祥东分析，外资在亚太地区的配置重心重新转向港股，南向资金也在不断净流入港股市场，为港股市场上涨提供了资金支持。

政策层面的多项利好，包括改善跨境互联互通机制、推动内地与香港资本市场共同发展的一系列措施，也增强了市场的流动性和稳定性，为港股注入了不少信心。明明表示，以新“国九条”为代表的资本市场政策密集释放，投资者对港股风险偏好有所提升。

值得注意的是，证监会在4月19日发布了5项资本市场对港合作措施，进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。措施中特别提出，支持内地行业龙头企业赴香港上市。据统计，境外上市备案管理制度规则发布实施一年来，已有72家企业完成赴港首次公开发行（IPO）备案，赴港上市融资渠道畅通，有力支持内地企业充分利用国内国际两个市场、两种资源规范发展。

刘祥东认为，随着全球经济周期的变化，港股在经历了3年调整之后，或将在经济周期轮换中开启新一轮牛市行情。一方面，截至2023年底，中国大陆企业在港股市值占比接近八成，经济基本面成为影响港股走势的重要因素。伴随着国内专项债的加快使用、设备更新的逐步推进，一揽子稳增长政策有望推动经济基本面逐步修复，从而带动港股震荡上行。另一方面，市场预计美联储的高利率政策已接近尾声，未来随着美债利率的下行，美元指数走弱，有望吸引更多的国际资本流向港股，推动港股逐步上行。

随着投资风格的变化，近期投资者比以往更加看重上市公司的持续盈利能力。专家预测，随着国内经济基本面改善，且呵护二级市场平稳运行的资本市场政策效果有望持续释放，预计港股触底反弹的趋势还将延续。（记者 勾明扬）

(责编：方经纶、李楠桦)

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