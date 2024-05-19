原标题：风电场实现风储功率自动调节

风电机组能否主动参与电网运行自我调节？近日，在龙源电力工程技术公司云南某风电场机组测试试验现场，新能源专家们选用175千瓦时电化学储能装置在风电场试装部署，验证了风储自适应协同控制的有效性、安全性和可靠性。

随着风电渗透率不断提升，构建风电机组储能协同、主动参与系统频率调节的能力成为行业亟待解决的问题。龙源电力工程技术公司以储能投入成本最小化为目标，提出风电机组储能协同参与一次调频的控制策略和风电机组储能容量配置的优化方法，并建立了风电机组“气动—机械—电气耦合”仿真模型，开展多工况风储联合参与风电机组惯量响应动态特性和性能边界的仿真研究，实现了风电场一次调频和惯量响应功能、风储功率合理分配与自动调节功能。

日前，该科技项目“风电机组转速调节及储能管理研究及应用”成果通过中国电力企业联合会科技成果鉴定，达到国际领先水平。该成果已应用于云南、安徽、吉林等区域20余座风电场，完成712兆瓦风电机组技术改造工作，预计全年可减少考核费用约2000万元，具有显著的经济效益和社会效益，为构建安全稳健绿色的新型电力系统提供有力支撑。（作者 杜晓曦 张超宇 实习记者李诏宇）

(责编：方经纶、李楠桦)

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