原标题：恐龙1.8亿年前或有体温调节能力

英国和西班牙科学家组成的一个国际科研团队开展的一项研究表明，现有哺乳动物和鸟类拥有的调节体温的能力，可能源自约1.8亿年前侏罗纪早期就出现的一些恐龙。相关论文发表于5月15日出版的《当代生物学》杂志。

在20世纪初，恐龙被认为是行动缓慢的“冷血动物”，就像现代爬行动物一样，依靠太阳的热量来调节体温。最近的研究发现，一些恐龙或许拥有自行调节体温的能力。

研究团队利用1000块化石、气候模型、地理分布数据，以及恐龙的进化树，研究了整个中生代恐龙在不同气候下的迁移情况。中生代的持续时间从2.45亿年前到6500万年前，分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个纪。恐龙时代的持续时间为2.3亿年前至6600万年前。

结果发现，兽脚亚目（如霸王龙和迅猛龙）和鸟臀目（如剑龙和三角龙）两大恐龙群，在侏罗纪早期迁移到了更冷的地区。这表明它们可能在这个时候发展出了温血性，即自身能产生热量的能力。

分析表明，在大约1.83亿年前詹金斯事件发生时，出现了许多新恐龙群。这次环境危机可能使兽脚亚目和鸟臀目恐龙获得温血性，并使其在较冷的环境中也能茁壮生长发育。（记者 刘霞）

(责编：方经纶、李楠桦)

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