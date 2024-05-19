人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

恐龙1.8亿年前或有体温调节能力

2024年05月19日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：恐龙1.8亿年前或有体温调节能力

　　英国和西班牙科学家组成的一个国际科研团队开展的一项研究表明，现有哺乳动物和鸟类拥有的调节体温的能力，可能源自约1.8亿年前侏罗纪早期就出现的一些恐龙。相关论文发表于5月15日出版的《当代生物学》杂志。

　　在20世纪初，恐龙被认为是行动缓慢的“冷血动物”，就像现代爬行动物一样，依靠太阳的热量来调节体温。最近的研究发现，一些恐龙或许拥有自行调节体温的能力。

　　研究团队利用1000块化石、气候模型、地理分布数据，以及恐龙的进化树，研究了整个中生代恐龙在不同气候下的迁移情况。中生代的持续时间从2.45亿年前到6500万年前，分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个纪。恐龙时代的持续时间为2.3亿年前至6600万年前。

　　结果发现，兽脚亚目（如霸王龙和迅猛龙）和鸟臀目（如剑龙和三角龙）两大恐龙群，在侏罗纪早期迁移到了更冷的地区。这表明它们可能在这个时候发展出了温血性，即自身能产生热量的能力。

　　分析表明，在大约1.83亿年前詹金斯事件发生时，出现了许多新恐龙群。这次环境危机可能使兽脚亚目和鸟臀目恐龙获得温血性，并使其在较冷的环境中也能茁壮生长发育。（记者 刘霞）

(责编：方经纶、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜ 楼市重磅政策，放了哪些“大招”？
　　伴随着我国房地产市场供求关系变化，房地产政策也在动态调控中迎来了新一轮重磅优化。 楼市新政有何重点、亮点？如何理解政策变化内涵？《财米油盐》带您一文读懂。…
业界谈人工智能：与产业深度融合 赋能千行百业
　　人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）“人工智能发展不是‘短跑’是‘马拉松’，比拼的是耐力。”“我们要保持好奇心，拥抱不确定性。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部