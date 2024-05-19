“鲜掉眉毛啦！”

哪些美食会让人

发出这样的赞叹

答案或许

因季节、地域而不同

但在中国人的鲜味宇宙中

食用菌无疑占据重要地位

餐桌上的鲜味担当

2022年

全国食用菌总产量达到

4222.54万吨（鲜品，下同）

河南、福建、黑龙江

河北、山东5省产量

均在300万吨以上

分品种看

香菇、黑木耳、平菇

产量位居前三

其中香菇一种就达到

1295.48万吨

是餐桌上的绝对主力

香菇是低温和变温

结实性的菇类

子实体通常在

5℃~24℃范围内发育

较低温度下子实体发育慢

菌柄短、菌肉厚实、质量好

温度过高则子实体发育快

菌柄长、菌肉薄、质量差

因此南方地区

一般4、5月制作菌棒

10月到来年4月出菇

而在气候相对冷凉的北方

则可以实现反季种植

秋冬季制作菌棒

来年4月到10月出菇

河北平泉

便是全国最大的

越夏香菇生产基地

平泉位于河北省东北部

冀、辽、蒙三省区交界处

素有“鸡鸣三省，菇香九州”的美誉

因地处燕山山脉末端

高山丘陵交错起伏

川谷纵横

形成许多小气候区

年平均气温7.3℃

昼夜温差大

境内河道属

滦河、辽河两大流域

瀑河、大凌河、老哈河等河流

共同发源于此

全境无客水流入

水质良好

有林地面积近300万亩

森林覆盖率达到60.4%

是栽培优质香菇的

理想之地

出产的香菇菇质紧实

菇盖厚、柄短

品味纯正

大自然的慷慨馈赠

香菇有段木栽培

人造菇木栽培

和地栽三大基本方式

由于段木栽培

需要消耗大量林木资源

我国人工栽培香菇

主要来自代料栽培

木屑、麦麸、玉米芯

作物秸秆等

都可以成为菌棒的原料

所需原料按一定比例混合

再加入适量水

用拌料机搅拌均匀

通过装袋机装成料棒

再进入灭菌容器灭菌

冷却接种后即为菌棒

完成接种的菌棒

要经过发菌、转色、脱袋

最后才能出菇

各个阶段对菇棚的温度、湿度

都有不同要求

每个菌棒

可以出五六茬香菇

一根长45厘米×直径17厘米

的成品菌棒

能采2斤左右香菇

?不同温度、湿度、光照

和通风条件下产出的香菇

形态、质量各异

平泉香菇一般根据

香菇的生长形状、颜色

含水量、成熟度、规格等

分级为花菇、光面菇、小白菇

大包装菇、二级菇和菜菇六种

其中花菇要求

菇盖朵形圆整、无畸形

有明显自然龟背状花纹

或五道以上明显的边花

肉厚、表面偏干

菇盖颜色为浅褐色或灰白色

直径4.5厘米以上

一般天气越冷

特别是下雪天

花菇的产量越高

质量也越好

促增收的超级“蘑”力

如今

食用菌已经成为平泉

最具优势特色

产业链条最完整

辐射带动能力最强

农民从中受益最多的

农业支柱产业

平泉香菇年生产规模

达到4.3亿袋

产量43万吨

全市食用菌基地

面积达到6.7万亩

生产规模稳定在7亿袋

产量63万吨

产业链产值达82亿元

食用菌产业

带动全市3.5万户、12万余人

增收致富和就业创业

栽培品种发展到香菇

杏鲍菇、滑子菇、平菇

黑木耳、双孢菇、羊肚菌

灵芝等十余个

以食用菌速冻、罐头

功能饮料、菌菇肉、菌面

香菇脆、调味品为主的

十大系列100多个品种

常年供应国内外市场

小小一颗香菇

在煎、炒、烹、炸、焖、煮间

释放时间成就的鲜与香

无尽回味处

是群山密林的交响

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

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(责编：方经纶、高雷)

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