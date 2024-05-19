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解锁“流量”密码筑牢“留量”基石 旅游业高质量发展迎来新篇章

人民网记者 杨虞波罗
2024年05月19日09:27 | 来源：人民网
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旅游一头连着经济发展，一头连着民生福祉，涉及吃、住、行、游、购、娱等多个产业。发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点。

近年来，我国旅游发展步入快车道，新业态、新趋势、新动能不断涌现。今年以来，我国旅游行业全面复苏、持续火热，成为经济社会发展的一大亮点。数据显示，刚刚过去的“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，旅游仍占据“C位”。

游客进“淄”赶“烤”、“尔滨”出圈、天水“热辣滚烫”、贵州“村超”“村BA”火热进行……行业整体势头正劲的同时，“网红”城市和景点纷纷脱颖而出。各地文旅各显神通，在探路“流量”变“留量”上做出了有效尝试。

食客们正在天水麻辣烫店排队。人民网记者 王文嘉摄

食客们正在天水麻辣烫店排队。人民网记者 王文嘉摄

秦岭脚下、渭水之畔的天水，用一碗“热辣滚烫”的麻辣烫吸引众多游客前来。

美食“爆点”撬动了天水文旅新支点。天水市文化和旅游局相关负责人介绍，当地设立了一批以“天水麻辣烫”为主题的天水特产销售网店、门店和专柜，展示和销售甘谷辣椒、秦安花椒、武山粉条、清水木耳等特色农副产品，让游客能将美食带回家。

美食是“流量密码”，历史和文化则是留住游客的关键。秦腔音乐剧《麦积圣歌》、原创舞剧《一画开天》等剧目轮番上演。天水持续开展包含汉服拍摄、非遗体验等38项文旅活动，吸引年轻游客。

地方文旅火爆更是对地方旅游基础设施和服务能力硬核的考验。文旅热的持续离不开全方位全过程服务优化的综合加持。实现由“流量”向“留量”转变，要以整体的旅游环境和服务优化为基础。

华灯初上，正味烧烤店内店外坐满了顾客。人民网记者 宋翠摄

华灯初上，正味烧烤店内店外坐满了顾客。人民网记者 宋翠摄

去年“五一”前夕，淄博发布《致广大游客朋友的一封信》，建议错峰出游，打出时间差、换得舒适度。这样诚意满满的做法让淄博赢得了好口碑。同时，为应对大客流，淄博还要求具备开放条件的党政机关、事业单位，免费向社会开放停车场和厕所。

南开大学现代旅游业发展省部共建协同创新中心主任石培华表示，地方文旅要从政府支持、市场主导和社区参与等多主体协同，全面提升地方文旅服务水平和接待能力，共同构建地方“讨好型品格”。此外，要全面提升智旅游服务水平，通过优化智能导游、虚拟旅游、在线咨询等各类服务，形成覆盖旅游活动全过程的旅游服务体系。

“网红”是新时期旅游目的地的打开方式，但不是旅游目的地的目标。只有借助“网红”模式打造一批旅游目的地的品牌IP，才能对游客形成长期稳定的吸引力。

石培华谈到，地方文旅应持续丰富强化文旅品牌IP，打造独特的旅游品牌形象，强调地方特色和文化魅力。同时，全方位提升旅游服务质量，强化旅游市场的多主体参与，以服务优化满足旅游者的情感消费需求。

(责编：方经纶、高雷)
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