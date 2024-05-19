原标题：长三角奏响发展协奏曲

放眼中国经济版图，长三角地区是经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，长三角地区经济集聚度、区域连接性和政策协同效率显著提高，一体化发展不断取得新突破。

科技创新一体化

打开刷新光量子信息技术世界纪录的“九章三号”，会看到数个圆柱形“小冰箱”，里面精心排布着多个比指甲盖儿略大、带着光纤“小辫子”的金属模块。

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员尤立星介绍，这些模块名为超导单光子探测器，是“九章三号”中捕捉并识别单个光子的“眼睛”，在上海诞生，到浙江封装，再到安徽应用，每个单光子探测器都会经历一场长三角协同创新之旅。

尤立星表示，上海有非常强的科技实力，浙江嘉善有制造的成本优势，安徽合肥处在持续探索量子科技前沿。长三角协同创新持续助力量子科技攀登科技高峰，团队将继续围绕应用需求推动单光子探测技术演进。

位于浙江杭州市钱塘（新）区的中国药科大学（杭州）创新药物研究院内，工作人员正熟练操作仪器设备。该院由中国药科大学和钱塘区合作共建，中国药科大学在发挥自身优势的同时，积极链接长三角产业要素资源，分别在杭州钱塘（新）区和苏州设立研究院，为当地企业提供服务。

中国药科大学（杭州）创新药物研究院科研部副部长祁小乐说，苏州生物医药产业的先发优势明显，主要以大健康和检测试剂为主。钱塘（新）区有完善的生物医药产业化配套基础，以高端制剂为方向。依托长三角生物医药产业的创新集群优势，该院已建成多个高能级技术平台与研发服务中心。

从实验室原始创新，到加速成果转化、促成“揭榜挂帅”、孵化扶持创业……协同创新，让要素在长三角自由流动，创新活动产出形成“几何效应”。如今，沪苏浙皖区域创新能力均位列全国十强，协同创新的“长三角模式”跃然而出。

产业协作一体化

今年1月，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式开启商业首航。目前，国产第二艘大型邮轮正在上海加紧建造。

上海外高桥造船有限公司副总经理周琦介绍，在国内采购零部件，来自长三角的供应商占比超60%。公司还联合江苏的一所高校，成功研制了大尺度薄板矫平的电磁矫平装备。

近年来，安徽省与长三角G60科创走廊城市协同合作，促进技术要素流动，加快产业园区建设。

依托长三角G60科创走廊，安徽聚焦十大新兴产业，着力布局一批跨省协作的“创新飞地”，积极构建行业认可的高端研发创新平台，推进政策、人才、技术等方面的跨区域深层次合作。同时，以企业为主体、市场为导向，不断推动产学研用深度融合，积极对标沪苏浙先发地区，加大科技创新及协同攻关力度，建立一系列创新发展制度体系，不断优化科创生态，推动长三角科技创新共同体建设再上新台阶。

合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司市场总监张翔介绍，依托中科院合肥物质研究院，该公司有不少科技创新成果，但推广转化是个难题。当地推动长三角G60科创走廊环境产业合作示范园区落户合肥后，通过组织相关展会、技术研讨会、院士峰会等，积极促进跨区域对接，公司在研发合作与产业落地上有了新路径。

金融供给一体化

体积小、重量轻、效率高，是大幅提升新能源汽车、工业等领域电驱动系统性能的关键三要素。总部位于上海市松江区的盘毂动力，因掌握了这一“技术密码”，在过去3年间，年销售额从4000万元攀升至3亿元。近期，公司获得一笔长三角G60科创走廊科技成果转化基金，将进一步研发新产品、开拓新市场。

盘毂动力总裁助理潘存伟表示，企业把总部设在上海松江、制造基地设在金华。长三角地区是中国的汽车产业高地，如今这里已成为发展新能源汽车最有优势的区域之一，既有完整产业链，也有巨大市场需求和出口便利性。

长三角地区瞄准“硬科技”投资属性，探索金融供给一体化。截至目前，作为长三角首只承接国家战略任务、九地共同出资的跨区域科技成果转化基金，G60基金累计过会金额达5.42亿元。其中，高端装备占比29%、新材料占比21%、生物医药占比8%。

长三角G60科创走廊联席办副主任、创新研究中心主任贾占锋表示，G60基金通过跨区域联动机制撬动更多社会资本，为科技成果转化注入强劲动能，推动先进制造业产业集群建设，加快形成九地优势互补、高质量发展的区域经济格局。

创新力成就生产力，2018年至2023年，长三角G60科创走廊不仅在地理空间上不断延伸拓展，更在创新生态与协作网络上提质增能，战略性新兴产业增加值占GDP比重从11.5%上升到15%。独树一帜的“创新廊道”经济，为长三角参与全球城市群竞争提供了强劲的动力。（记者 李治国 李景 梁睿 李思隐 薛海燕）

(责编：方经纶、李楠桦)

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